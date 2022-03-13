https://uz.sputniknews.ru/20220313/konashenkov-boeviki-aydara-derjali-v-zalojnikax-300-monaxov-i-mirnyx-jiteley--video--23295454.html

Конашенков: боевики "Айдара" держали в заложниках 300 монахов и мирных жителей — видео

Конашенков: боевики "Айдара" держали в заложниках 300 монахов и мирных жителей — видео

В Министерстве обороны России рассказали о захвате православного монастыря украинскими националистами.

2022-03-13T16:33+0500

2022-03-13T16:33+0500

2022-03-13T16:37+0500

специальная военная операция россии в донбассе

заложники

боевики

жители

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В поселке Никольское боевики нацбатальона "Айдар" оборудовали огневые позиции на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, где держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. Об этом на брифинге заявил генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны Российской Федерации. Он рассказал, что при освобождении поселка российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны, при этом ни заложники, ни сам монастырь не пострадали. Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись на 14 километров.Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.В ходе наступательных действий установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Читайте также:Что происходит на Украине и вокруг нее. Главное к этому часуКак в Боснии и Герцеговине поддерживают Россию — видео

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заложники, боевики, жители