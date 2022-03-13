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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220313/konashenkov-boeviki-aydara-derjali-v-zalojnikax-300-monaxov-i-mirnyx-jiteley--video--23295454.html
Конашенков: боевики "Айдара" держали в заложниках 300 монахов и мирных жителей — видео
Конашенков: боевики "Айдара" держали в заложниках 300 монахов и мирных жителей — видео
В Министерстве обороны России рассказали о захвате православного монастыря украинскими националистами.
2022-03-13T16:33+0500
2022-03-13T16:37+0500
специальная военная операция россии в донбассе
заложники
боевики
жители
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В поселке Никольское боевики нацбатальона "Айдар" оборудовали огневые позиции на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, где держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. Об этом на брифинге заявил генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны Российской Федерации. Он рассказал, что при освобождении поселка российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны, при этом ни заложники, ни сам монастырь не пострадали. Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись на 14 километров.Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.В ходе наступательных действий установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Читайте также:Что происходит на Украине и вокруг нее. Главное к этому часуКак в Боснии и Герцеговине поддерживают Россию — видео
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заложники, боевики, жители

Конашенков: боевики "Айдара" держали в заложниках 300 монахов и мирных жителей — видео

16:33 13.03.2022 (обновлено: 16:37 13.03.2022)
© AFP 2022Боевик "Талибана"* на улице в афганском городе Герат
Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022
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В Министерстве обороны России рассказали о захвате православного монастыря украинскими националистами.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В поселке Никольское боевики нацбатальона "Айдар" оборудовали огневые позиции на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, где держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов.
Об этом на брифинге заявил генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны Российской Федерации.
Он рассказал, что при освобождении поселка российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны, при этом ни заложники, ни сам монастырь не пострадали.
Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись на 14 километров.
Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.
В ходе наступательных действий установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
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