https://uz.sputniknews.ru/20220313/moshenniki-sozdali-feykovyy-sayt-prezidenta-uzbekistana-23297563.html

Мошенники создали фейковый сайт президента Узбекистана

Мошенники создали фейковый сайт президента Узбекистана

Адреса похожи: настоящий "www.president.uz", фейковый - “www.president-uz.link”. Пользователей призывают к бдительности.

2022-03-13T17:16+0500

2022-03-13T17:16+0500

2022-03-13T17:16+0500

общество

мошенник

фейки

сайт

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Мошенники создали фейковый сайт президента Узбекистана и распространяют ссылку на него в социальных сетях и мессенджере Telegram.Как сообщает Telegram-проект AntiFake.uz, злоумышленники использовали похожий адрес официальной страницы президента. На ней утверждается, что глава государства подписал указ о выплате каждой семье, где есть ребенок, по 650 тыс. сумов.Адреса похожи: настоящий "www.president.uz", фейковый — “www.president-uz.link”. Авторы проекта призывают пользователей к бдительности.

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мошенник, фейки, сайт, президент узбекистана