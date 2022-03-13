https://uz.sputniknews.ru/20220313/moshenniki-sozdali-feykovyy-sayt-prezidenta-uzbekistana-23297563.html
Мошенники создали фейковый сайт президента Узбекистана
Мошенники создали фейковый сайт президента Узбекистана
Адреса похожи: настоящий "www.president.uz", фейковый - “www.president-uz.link”. Пользователей призывают к бдительности.
2022-03-13T17:16+0500
2022-03-13T17:16+0500
2022-03-13T17:16+0500
общество
мошенник
фейки
сайт
президент узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21262518_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_e31900be0179d4a31e34e86ba9fe677a.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Мошенники создали фейковый сайт президента Узбекистана и распространяют ссылку на него в социальных сетях и мессенджере Telegram.Как сообщает Telegram-проект AntiFake.uz, злоумышленники использовали похожий адрес официальной страницы президента. На ней утверждается, что глава государства подписал указ о выплате каждой семье, где есть ребенок, по 650 тыс. сумов.Адреса похожи: настоящий "www.president.uz", фейковый — “www.president-uz.link”. Авторы проекта призывают пользователей к бдительности.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21262518_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_7ed57d7e2ff58842ceee5455084ca6c0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мошенник, фейки, сайт, президент узбекистана
Мошенники создали фейковый сайт президента Узбекистана
Подписаться на
Адреса похожи: настоящий "www.president.uz", фейковый — “www.president-uz.link”. Пользователей призывают к бдительности.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Мошенники создали фейковый сайт президента Узбекистана и распространяют ссылку на него в социальных сетях и мессенджере Telegram.
Как сообщает Telegram-проект AntiFake.uz, злоумышленники использовали похожий адрес официальной страницы президента. На ней утверждается, что глава государства подписал указ о выплате каждой семье, где есть ребенок, по 650 тыс. сумов.
"Перейдя по фейковой ссылке, у Вас потребуют ввести личные данные, а также данные пластиковой карты", — говорится в сообщении.
Адреса похожи: настоящий "www.president.uz
", фейковый — “www.president-uz.link
”. Авторы проекта призывают пользователей к бдительности.