https://uz.sputniknews.ru/20220313/na-uzbekistan-obrushilsya-grad-i-selevye-potoki--video-23294249.html

На Узбекистан обрушились град и селевые потоки – видео

На Узбекистан обрушились град и селевые потоки – видео

Некоторые районы Ташкентской области утром в воскресенье накрыла густая облачность, прошел сильный град. В Самаркандской области наблюдались селевые потоки.

2022-03-13T16:13+0500

2022-03-13T16:13+0500

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происшествия

узбекистан

град

селевые потоки

ташкентская область

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В некоторых районах Джизакской, Сырдарьинской областей прошел сильный град.Непогода затронула и некоторые районы столичной области. Там же в воскресенье утром наблюдалась густая облачность и вокруг потемнело.В социальных сетях распространились фото и видео, на которых запечатлено это природное явление.По словам ведущего специалиста "Узгидромета" Эркина Абдулахатова, это произошло из-за крайне влажных воздушных потоков. В атмосфере в слоях облаков сверхнасыщенные водяные пары и частицы льда на некоторое время ограничили проникновение солнечного света.В некоторых районах Самарканда наблюдаются селевые потоки.Ранее Узгидромет предупреждал о том, что с 10 по 16 марта в некоторых районах ожидаются сильные дожди и, как следствие, селевые потоки в предгорных районах.Накануне на перевале Камчик сошло пять лавин максимальным объемом 400 куб. м снега. Из-за этого образовался оползень, который повредил автомобильную дорогу А-373, проходящую по перевалу.Обошлось без происшествий: дорогу предусмотрительно закрыли для движения еще утром, а открыли вечером. Для застрявших в пути пассажиров организовали дополнительный поезд.

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узбекистан, град, селевые потоки, ташкентская область, самаркандская область