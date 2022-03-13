https://uz.sputniknews.ru/20220313/red-wings-zapustit-v-tashkent-rossiyskie-superdjety-23300706.html

Red Wings запустит в Ташкент российские "суперджеты"

Red Wings запустит в Ташкент российские "суперджеты"

Самолеты принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховщиками.

2022-03-13T20:18+0500

2022-03-13T20:18+0500

2022-03-13T20:18+0500

общество

red wings

ташкент

самолет

лизинг

компания

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings начнет полеты из Москвы в Ташкент на отечественных самолетах SSJ100, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. По данным компании, первые рейсы будут выполнены уже 15 марта, а летать самолеты будут ежедневно.Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями. Это позволит авиакомпании выполнить обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.Накануне стало известно, что Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за пандемии коронавируса. В списке также оказались Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан и Иран.Полеты будут осуществляться на взаимной основе на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиавластей.На днях в пресс-службе UzAirways сообщили, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.

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red wings, ташкент, самолет, лизинг, компания