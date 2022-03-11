https://uz.sputniknews.ru/20220311/rossiya-snyala-ogranicheniya-na-polety-v-uzbekistan-vvedennye-iz-za-covid-23263404.html

Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID

Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID

Речь о регулярных и нерегулярных рейсах, сообщили в Росавиации. Собрали главное в материале.

2022-03-11T12:30+0500

2022-03-11T12:30+0500

2022-03-11T13:17+0500

россия

полеты

узбекистан

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21352247_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b45f4211d84cf2a5139efafb4b6ac790.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за пандемии коронавируса.В списке также оказались Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан и Иран.Полеты будут осуществляться на взаимной основе на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиавластей.На днях в пресс-службе UzAirways сообщили, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону после того, как там были закрыты аэропорты.Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и Казань.Red Wings продолжит полеты в Узбекистан >>Ранее полеты в Узбекистан (и по другим зарубежным направлениям) приостановили сразу несколько российских авиаперевозчиков: iFly, "Аэрофлот", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.Росавиация связала это с рисками арестов и задержаний воздушных судов за рубежом.По данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами составляло до 22 в неделю.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

полеты, узбекистан, коронавирус covid-19