https://uz.sputniknews.ru/20220311/rossiya-snyala-ogranicheniya-na-polety-v-uzbekistan-vvedennye-iz-za-covid-23263404.html
Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID
Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID
Речь о регулярных и нерегулярных рейсах, сообщили в Росавиации. Собрали главное в материале.
2022-03-11T12:30+0500
2022-03-11T12:30+0500
2022-03-11T13:17+0500
россия
полеты
узбекистан
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21352247_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b45f4211d84cf2a5139efafb4b6ac790.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за пандемии коронавируса.В списке также оказались Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан и Иран.Полеты будут осуществляться на взаимной основе на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиавластей.На днях в пресс-службе UzAirways сообщили, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону после того, как там были закрыты аэропорты.Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и Казань.Red Wings продолжит полеты в Узбекистан >>Ранее полеты в Узбекистан (и по другим зарубежным направлениям) приостановили сразу несколько российских авиаперевозчиков: iFly, "Аэрофлот", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.Росавиация связала это с рисками арестов и задержаний воздушных судов за рубежом.По данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами составляло до 22 в неделю.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21352247_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_ff472ba499408b9e4724fa1bd89bd5fc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
полеты, узбекистан, коронавирус covid-19
Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID
12:30 11.03.2022 (обновлено: 13:17 11.03.2022) Подписаться на
Речь о регулярных и нерегулярных рейсах. Все подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за пандемии коронавируса.
В списке также оказались Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан и Иран.
"Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", — сообщили в Росавиации.
Полеты будут осуществляться на взаимной основе на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиавластей.
На днях в пресс-службе UzAirways сообщили
, что авиакомпания продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком.
Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону после того, как там были закрыты аэропорты.
Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и Казань.
Ранее полеты в Узбекистан (и по другим зарубежным направлениям) приостановили сразу несколько российских авиаперевозчиков: iFly, "Аэрофлот", S7
, Smartavia
и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.
Росавиация связала это с рисками арестов и задержаний воздушных судов за рубежом.
По данным Министерства транспорта Узбекистана, до пандемии UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.
В конце 2021 года количество рейсов между двумя странами составляло до 22 в неделю.