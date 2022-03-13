https://uz.sputniknews.ru/20220313/uzbekistan-i-turtsiya-dogovorilis-o-priznanii-kovid-sertifikatov-23293198.html

Узбекистан и Турция договорились о признании ковид-сертификатов

Узбекистан и Турция договорились о признании ковид-сертификатов

Граждане двух стран, полностью привившиеся у себя на родине, смогут беспрепятственно посещать как Турцию, так и Узбекистан.

2022-03-13T15:32+0500

2022-03-13T15:32+0500

2022-03-13T15:45+0500

общество

турция

узбекистан

сертификат

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и Турции договорились о взаимном признании национальных сертификаты о вакцинации от COVID-19.Как сообщает Служба санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана, новые правила будут действовать уже с 15 марта.Как отмечается, узбекистанцы, получившие на родине свидетельство о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, смогут беспрепятственно въезжать на территорию Турции.Этот же порядок распространится на граждан Турции, посещающих Узбекистан.Массовая вакцинация в республике началась 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".По данным Минздрава, на сегодняшний день количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 237 238, 234 610 — уже выздоровели.

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турция, узбекистан, сертификат