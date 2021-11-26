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Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211126/jiteley-uzbekistana-nachali-privivat-sputnikom-layt-21534154.html
Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"
Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"
Пилотная партия российской вакцины уже поступила в некоторые медучреждения Ташкента.
2021-11-26T12:53+0500
2021-11-26T13:12+0500
общество
узбекистан
вакцина "спутник лайт"
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана начали использовать российский препарат "Спутник Лайт" для вакцинации населения от коронавируса. Об этом корреспонденту Spuntik Узбекистан сообщили в городском управлении здравоохранения.Все разрешения, необходимые для применения "Спутник Лайт" в Узбекистане, есть.Ранее глава СЭС Узбекистана Баходыр Юсупалиев отметил, что власти считают "Спутник Лайт" удобным и полезным для вакцинации населения от COVID-19 и намерены использовать препарат в республике.Как будут применять "Спутник Лайт"Прививка ставится как ставится однократно тем, кто не привился, так и гражданам, прошедшим полный курс вакцинации (через полгода).Пилотная партия вакцины уже поступила в некоторые медучреждения Ташкента. Например, ее можно получить в медобъединении Алмазарского района. Известно также, что препарат доставили в Мирабадский район.Гражданам рекомендуют уточнить информацию о наличии "Спутника Лайт" в том или ином районе в центральной поликлинике по месту жительства.Получить бесплатную прививку может житель любого другого района или города. Достаточно просто прийти с паспортом.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев рассказал о планах властей до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.В стране также проведут добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/uspex-uzbekistana-v-borbe-s-covid-19-kakaya-vaktsina-effektivnee-21219335.html
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узбекистан, вакцина "спутник лайт"

Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"

12:53 26.11.2021 (обновлено: 13:12 26.11.2021)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРоссийский препарат "Спутник Лайт" от коронавирусной инфекции COVID-19
Российский препарат Спутник Лайт от коронавирусной инфекции COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Пилотная партия вакцины уже поступила в некоторые медучреждения Ташкента.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана начали использовать российский препарат "Спутник Лайт" для вакцинации населения от коронавируса.
Об этом корреспонденту Spuntik Узбекистан сообщили в городском управлении здравоохранения.
Все разрешения, необходимые для применения "Спутник Лайт" в Узбекистане, есть.
Ранее глава СЭС Узбекистана Баходыр Юсупалиев отметил, что власти считают "Спутник Лайт" удобным и полезным для вакцинации населения от COVID-19 и намерены использовать препарат в республике.

Как будут применять "Спутник Лайт"

Прививка ставится как ставится однократно тем, кто не привился, так и гражданам, прошедшим полный курс вакцинации (через полгода).
Пилотная партия вакцины уже поступила в некоторые медучреждения Ташкента. Например, ее можно получить в медобъединении Алмазарского района. Известно также, что препарат доставили в Мирабадский район.
Гражданам рекомендуют уточнить информацию о наличии "Спутника Лайт" в том или ином районе в центральной поликлинике по месту жительства.
Получить бесплатную прививку может житель любого другого района или города. Достаточно просто прийти с паспортом.

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев рассказал о планах властей до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.
В стране также проведут добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID.
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