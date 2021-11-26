https://uz.sputniknews.ru/20211126/jiteley-uzbekistana-nachali-privivat-sputnikom-layt-21534154.html

Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"

Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"

Пилотная партия российской вакцины уже поступила в некоторые медучреждения Ташкента.

2021-11-26T12:53+0500

2021-11-26T12:53+0500

2021-11-26T13:12+0500

общество

узбекистан

вакцина "спутник лайт"

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана начали использовать российский препарат "Спутник Лайт" для вакцинации населения от коронавируса. Об этом корреспонденту Spuntik Узбекистан сообщили в городском управлении здравоохранения.Все разрешения, необходимые для применения "Спутник Лайт" в Узбекистане, есть.Ранее глава СЭС Узбекистана Баходыр Юсупалиев отметил, что власти считают "Спутник Лайт" удобным и полезным для вакцинации населения от COVID-19 и намерены использовать препарат в республике.Как будут применять "Спутник Лайт"Прививка ставится как ставится однократно тем, кто не привился, так и гражданам, прошедшим полный курс вакцинации (через полгода).Пилотная партия вакцины уже поступила в некоторые медучреждения Ташкента. Например, ее можно получить в медобъединении Алмазарского района. Известно также, что препарат доставили в Мирабадский район.Гражданам рекомендуют уточнить информацию о наличии "Спутника Лайт" в том или ином районе в центральной поликлинике по месту жительства.Получить бесплатную прививку может житель любого другого района или города. Достаточно просто прийти с паспортом.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев рассказал о планах властей до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.В стране также проведут добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID.

https://uz.sputniknews.ru/20211103/uspex-uzbekistana-v-borbe-s-covid-19-kakaya-vaktsina-effektivnee-21219335.html

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узбекистан, вакцина "спутник лайт"