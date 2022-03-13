https://uz.sputniknews.ru/20220313/vk-podderjit-malyy-i-sredniy-biznes-23293102.html

VK поддержит малый и средний бизнес

VK поддержит малый и средний бизнес

В пресс-службе ВКонтакте рассказали, как предприниматели смогут организовать работу своего бизнеса в российской социальной сети.

2022-03-13T15:50+0500

2022-03-13T15:50+0500

2022-03-13T16:03+0500

россия

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бизнес

социальная сеть

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В настоящее время на платформе "Бизнес ВКонтакте" существуют инструменты, которые помогут предпринимателям перенести свой бизнес из другой соцсети или запустить новый.Об этом заявили в пресс-службе российской социальной сети "ВКонтакте".Для того чтобы начать работать в соцсети, надо завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах. Из сообщества можно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить соответствующую ссылку, рассказали в VK. В компании отметили, что предприниматели смогут круглосуточно обращаться в службу поддержки, а также получать актуальную информацию об обновлениях платформы и инструментов в сообществе "ВКонтакте для бизнеса".Для того чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, следует воспользоваться короткими ссылками и генераторами QR-кодов.Ранее Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого — 6 марта — китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).В пятницу, 11 марта, Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.Читайте также:Сайты агентства Sputnik и телеканала RT заблокируютКак антироссийские санкции повлияют на Узбекистан и другие страны экс-СССР

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