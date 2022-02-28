https://uz.sputniknews.ru/20220228/sayty-agentstva-sputnik-i-telekanala-rt-zablokiruyut-23030940.html

Сайты агентства Sputnik и телеканала RT заблокируют

Сайты агентства Sputnik и телеканала RT заблокируют

Румыния предприняла ряд мер для блокировки сайтов Sputnik и телеканала Russia Today. О дате и причинах блокировки читайте в материале.

2022-02-28T18:11+0500

2022-02-28T18:11+0500

2022-02-28T18:11+0500

специальная военная операция россии в донбассе

телеканал

румыния

блокировка

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Власти Румынии в понедельник, 28 февраля, заблокируют сайты агентства Sputnik и трансляцию канала RT всеми румынскими операторами.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару. "В контексте кризиса на Украине представляю список сайтов, часть из них уже заблокирована, часть будет заблокирована в ближайшее время. Это ru.md.sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com, profitsmall.com, yourincome.site, citestesitu.com, rtnews.com, cloudx.ro, процедура блокировки уже началась. С сегодняшнего вечера последний оператор, который осуществляет трансляцию, заблокирует телеканал Russia Today", — сообщил Кэрбунару.В последние годы на Западе все чаще обвиняют российские СМИ во вмешательстве во внутренние дела, в частности, в выборы в США. Но при этом они не привели ни одного доказательства. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Ранее редакция Sputnik Молдавия рассказала РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта. Также были заблокированы два новостных интернет-портала. Посольство России в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Кроме того, служба информации и безопасности Молдавии заблокировала доступ к сайту российского Первого канала. На протяжении последних дней вещание основных российских каналов насильно прекратили в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa также сообщил, что решил убрать из пакета канал RT. В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что "правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым".Утром в четверг российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции России по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он сказал, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.Читайте также:Агентство Sputnik отреагировало на запрет вещания в ЕвросоюзеСитуация на Украине: главное к этому часу

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