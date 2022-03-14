https://uz.sputniknews.ru/20220314/evropa-prevraschaetsya-v-ukrainu-chto-nam-s-etim-delat-23311945.html
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
Вязкий абсурд европейской политики в последнее время напоминал какое-то массовое помешательство.
2022-03-14T13:02+0500
2022-03-14T13:02+0500
2022-03-14T13:02+0500
колумнисты
европа
украина
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https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23309394_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_e8458db8fa3b2ba18c0ff1cb3fdd5e05.jpg
В санкционную войну против России включились чуть больше, чем все: от магазинов одежды до ЛГБТ-активистов, от спортивных организаций до порнографических сайтов, от "инстасамок" до ресторанных гидов.Под санкции один за другим попадают наши спортсмены и бизнесмены, политики и журналисты, артисты и шахматисты. У Абрамовича отняли "Челси". Под раздачу попали российские котики. Из какого-то конкурса деревьев исключили тургеневский дуб.Магазины, покинувшие Россию, прикарманили наши деньги на их подарочных картах. Российских студентов и учеников в Европе начали травить, а это опять-таки жесточайшим образом бьет по карману родителей — плату за обучение им возвращать никто не собирается. Широко обсуждается вопрос, как бы отнять у россиян их биткоины.К постановке запрещаются русские пьесы, из концертов исключаются произведения Чайковского. Русских выгоняют с фестивалей и спортивных соревнований. Английские таблоиды исхитряются, как бы еще пообиднее нас обозвать, в последнее время остановились на "московитах". Во Франции на полном серьезе рассуждают о том, а не потырить ли наши картины импрессионистов из коллекции Морозова, которые мы им простодушно отослали на выставку в Париж. Визы в Европу не дают — ну, это уж как водится.В общем, скажем честно. Никакие это все не санкции. Это чистая ненависть, антирусский нацистский хейт, быстренькое, трусливое ограбление наших граждан и жуткое раздражение от того, что нельзя пограбить еще.Для нашей молодежи, выросшей в абсолютном — и материальном, и душевном — комфорте, в атмосфере полного непротивления злу насилием, все происходящее, конечно, настоящий момент истины. Мы-то, люди постарше, всегда подозревали, что в Западной Европе нас не особо любят. Ресентимент против русских копился там во многих кругах аж с 1945 года. С момента распада Советского Союза он обильно пошел в рост, а сегодня мы видим его во всей красе. Но для нового поколения россиян это все в новинку. Сейчас они на собственном опыте в ускоренном порядке узнают одну простую истину.Антироссийские санкции убивают экономику Европы >>Мы можем строить в своей стране хоть коммунизм, хоть капитализм. Можем идти своим путем или слепо копировать западные тренды. Можем называться хоть русскими, хоть советскими, хоть космополитами, хоть криптоказаками. Стремиться в НАТО или конфликтовать с НАТО. Строить Европу от Лиссабона до Владивостока или огораживаться от всех внешних влияний. Все это не имеет ровно никакого значения.Как только жизнь в Старом Свете становится похуже, тамошние элиты лезут нас грабить. Из века в век, без остановки. Они тоже придумывают всякие красивые обоснования — там "Вечный рейх", "Великая Франция", "права человека" или "права украинца". Но, как ни назови, все это лишь попытки пограбить богатого соседа, просторно раскинувшегося на своей территории и хамски наслаждающегося богатыми запасами углеводородов, алмазов, редкоземельных металлов и далее по списку.Отсекая Европу от России, Штаты усердно ее "веймаризируют". Беднеет не только средний класс, но и вообще все, в том числе трудящееся население. Осенью наших европейских соседей ждут холод и голод. Они это прекрасно понимают уже сегодня, глядя на свои платежки за "коммуналку".В эпоху перестройки нам казалось, что Европа богаче, прогрессивнее и свободнее по умолчанию. Там умеют повязывать кашне, разбираются в вине, хотят странного. Последние годы миф этот все тускнел, мы сами разобрались и с вином, и с кашне, разочаровались в странном.Сегодня вся эта придуманная нами и когда-то любимая Европа исчезает на глазах. Богатство потрачено, свобода обратилась диктатурой. С изумлением глядим мы на Старый Свет и видим, как он на глазах, корчась и извиваясь, превращается в Украину. Она лезет из него, словно личинка Чужого из умирающего человека.Абсолютно все как под копирку. Полностью подконтрольное Вашингтону европейское начальство. Доходящая до абсурда ненависть к русским, мелочность, жадность, воровство, глубокая, какая-то вкоренившаяся бедность и завистливость. И внутренняя неуверенность, трагическое ощущение собственного бессилия.В последние дни многие украинцы ломанулись через западную границу, норовя проскользнуть в щелочку закрывающегося железного занавеса. Так вот немецких бюргеров и французских буржуа нешуточно раздражает тот факт, что украинский средний класс едет по Европе на джипах. "Скорее всего, разорятся". Чем грозит Западу отказ от российского сырья >>То есть они, местные, соль земли — на стареньких малолитражках, а эти "беженцы" — на новехоньких паркетниках. Как же их это бесит! К тому же для них нет никакой разницы между украинцами и русскими, они равно презирают всех этих варваров с востока и мучительно им завидуют.В три дня слиняла вся пресловутая европейская мягкая сила с ее гламуром и бесконечными соблазнами. Вылез из британского лорда и немецкого бюргера все тот же западноукраинский селюк, куркуль-рагуль.Помните этот анекдот про украинца, которому предложили исполнить любое его желание при условии, что его сосед получит в два раза больше? Он попросил выколоть ему глаз. Ровно так же пытается действовать сегодня Европа, разрывая связи с Россией. Причем они сами уже понимают, что ничего не выйдет.Пока мы спорили, нужен ли нам единый учебник истории (я, кстати, считаю, что нужен, причем для всего постсоветского пространства), история сама вошла в нашу жизнь. Мы живем в эпоху глобального перелома и активно в нем участвуем. Специальная операция России на Украине — лишь небольшой рычаг, с помощью которого разворачивается ход всей мировой истории.Им побоку наши убеждения, наши метания, наши политические принципы и невидимые миру слезы. Они просто пришли грабить, как приходили в 1812-м и 1941-м. Ну а если смогут — то начнут убивать. В создании биооружия на Украине, как мы сегодня знаем, активно участвовали не только американские, но и немецкие компании.Практически все у нас это прекрасно понимают. Доказательство тому — крайне скромный масштаб протестов против действий России на Украине. Настоящие антивоенные митинги выглядят отнюдь не так. Можете посмотреть фотографии из Лондона начала нулевых — тогда англичане пытались остановить войну в Ираке. Сотни тысяч людей выходили на улицы, потому что видели, какая творится несправедливость.Наши же протестные акции смотрятся неубедительно даже на фоне митингов имени Навального. Потому что там речь шла о внутренней политике в стране. В плане внешней политики консенсус у нас гораздо больше.Запад преподал России суровый урок. Пора извлечь из него пользу >>Двадцать два года уверенного развития. Несколько успешных спецопераций — в Чечне, в Грузии, в Сирии. Каждый раз эти военные действия сопровождались "адскими" санкциями, и каждый раз страна выходила из этих кризисов окрепшей и разбогатевшей. Тенденция налицо. И нет никаких оснований полагать, что в этот раз все будет иначе.Наша патриотическая общественность — люди по большей части пенсионного возраста — любит ругать нашу молодежь. По-моему, сегодня абсолютно очевидно, что общественность ошибалась. Наша молодежь замечательная. Я говорю не только о тех героях, которые сегодня сражаются с нацизмом на Украине, но и о тех, кто просто ходит на работу, на учебу, делает свои дела, не паникует.Не стоит при этом бурно обижаться и кричать, что между нами все "порвато-разорвато". Это неправильная, истеричная реакция. Они того не стоят. Европейские страны наши соседи, и так или иначе, но нам предстоит общаться и дальше. Просто будем относиться к ним со здоровым цинизмом. Не растекаться от умиления, а трезво заимствовать то, что нужно, и решительно отказываться от всякой дряни. Условно говоря, новым технологиям — да, трансгендерам — нет.Будем жестко торговаться. Помнить о своей выгоде. И всегда думать своей головой — так на останках былой Европы вполне может вырасти новая Россия.Источник: РИА Новости
европа
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Виктория Никифорова
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Виктория Никифорова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg
европа, украина
В санкционную войну против России включились чуть больше, чем все: от магазинов одежды до ЛГБТ-активистов, от спортивных организаций до порнографических сайтов, от "инстасамок" до ресторанных гидов.
Под санкции один за другим попадают наши спортсмены и бизнесмены, политики и журналисты, артисты и шахматисты. У Абрамовича отняли "Челси". Под раздачу попали российские котики. Из какого-то конкурса деревьев исключили тургеневский дуб.
Магазины, покинувшие Россию, прикарманили наши деньги на их подарочных картах. Российских студентов и учеников в Европе начали травить, а это опять-таки жесточайшим образом бьет по карману родителей — плату за обучение им возвращать никто не собирается. Широко обсуждается вопрос, как бы отнять у россиян их биткоины.
К удивлению этих деятелей, мы успешно выдержали первый натиск. Сам Жозеп Боррель, вздохнув, признал, что финансовые санкции против России "достигли потолка". И тут-то раздражение европейских партнеров прорвалось по полной.
К постановке запрещаются русские пьесы, из концертов исключаются произведения Чайковского. Русских выгоняют с фестивалей и спортивных соревнований. Английские таблоиды исхитряются, как бы еще пообиднее нас обозвать, в последнее время остановились на "московитах".
Во Франции на полном серьезе рассуждают о том, а не потырить ли наши картины импрессионистов из коллекции Морозова, которые мы им простодушно отослали на выставку в Париж. Визы в Европу не дают — ну, это уж как водится.
В общем, скажем честно. Никакие это все не санкции. Это чистая ненависть, антирусский нацистский хейт, быстренькое, трусливое ограбление наших граждан и жуткое раздражение от того, что нельзя пограбить еще.
Для нашей молодежи, выросшей в абсолютном — и материальном, и душевном — комфорте, в атмосфере полного непротивления злу насилием, все происходящее, конечно, настоящий момент истины. Мы-то, люди постарше, всегда подозревали, что в Западной Европе нас не особо любят. Ресентимент против русских копился там во многих кругах аж с 1945 года.
С момента распада Советского Союза он обильно пошел в рост, а сегодня мы видим его во всей красе. Но для нового поколения россиян это все в новинку. Сейчас они на собственном опыте в ускоренном порядке узнают одну простую истину.
Мы можем строить в своей стране хоть коммунизм, хоть капитализм. Можем идти своим путем или слепо копировать западные тренды. Можем называться хоть русскими, хоть советскими, хоть космополитами, хоть криптоказаками. Стремиться в НАТО или конфликтовать с НАТО. Строить Европу от Лиссабона до Владивостока или огораживаться от всех внешних влияний. Все это не имеет ровно никакого значения.
Как только жизнь в Старом Свете становится похуже, тамошние элиты лезут нас грабить. Из века в век, без остановки. Они тоже придумывают всякие красивые обоснования — там "Вечный рейх", "Великая Франция", "права человека" или "права украинца".
Но, как ни назови, все это лишь попытки пограбить богатого соседа, просторно раскинувшегося на своей территории и хамски наслаждающегося богатыми запасами углеводородов, алмазов, редкоземельных металлов и далее по списку.
Отсекая Европу от России, Штаты усердно ее "веймаризируют". Беднеет не только средний класс, но и вообще все, в том числе трудящееся население. Осенью наших европейских соседей ждут холод и голод. Они это прекрасно понимают уже сегодня, глядя на свои платежки за "коммуналку".
А у России есть все шансы проскочить этот кризис с минимальными потерями, в теплых квартирах и с неполиткорректным стейком на тарелке. И даже заработать — на неумолимо растущей цене газа и пшеницы. Но это же непростительное безобразие со стороны русских — жить лучше, чем живут их западные соседи. Ну так же нельзя.
В эпоху перестройки нам казалось, что Европа богаче, прогрессивнее и свободнее по умолчанию. Там умеют повязывать кашне, разбираются в вине, хотят странного. Последние годы миф этот все тускнел, мы сами разобрались и с вином, и с кашне, разочаровались в странном.
Сегодня вся эта придуманная нами и когда-то любимая Европа исчезает на глазах. Богатство потрачено, свобода обратилась диктатурой. С изумлением глядим мы на Старый Свет и видим, как он на глазах, корчась и извиваясь, превращается в Украину. Она лезет из него, словно личинка Чужого из умирающего человека.
Абсолютно все как под копирку. Полностью подконтрольное Вашингтону европейское начальство. Доходящая до абсурда ненависть к русским, мелочность, жадность, воровство, глубокая, какая-то вкоренившаяся бедность и завистливость. И внутренняя неуверенность, трагическое ощущение собственного бессилия.
В последние дни многие украинцы ломанулись через западную границу, норовя проскользнуть в щелочку закрывающегося железного занавеса. Так вот немецких бюргеров и французских буржуа нешуточно раздражает тот факт, что украинский средний класс едет по Европе на джипах.
То есть они, местные, соль земли — на стареньких малолитражках, а эти "беженцы" — на новехоньких паркетниках. Как же их это бесит! К тому же для них нет никакой разницы между украинцами и русскими, они равно презирают всех этих варваров с востока и мучительно им завидуют.
В три дня слиняла вся пресловутая европейская мягкая сила с ее гламуром и бесконечными соблазнами. Вылез из британского лорда и немецкого бюргера все тот же западноукраинский селюк, куркуль-рагуль.
Помните этот анекдот про украинца, которому предложили исполнить любое его желание при условии, что его сосед получит в два раза больше? Он попросил выколоть ему глаз. Ровно так же пытается действовать сегодня Европа, разрывая связи с Россией. Причем они сами уже понимают, что ничего не выйдет.
Пока мы спорили, нужен ли нам единый учебник истории (я, кстати, считаю, что нужен, причем для всего постсоветского пространства), история сама вошла в нашу жизнь. Мы живем в эпоху глобального перелома и активно в нем участвуем. Специальная операция России на Украине — лишь небольшой рычаг, с помощью которого разворачивается ход всей мировой истории.
И надо сказать, подавляющее большинство людей у нас с этим согласны. Причем согласны и "ватники", и хипстеры, и левые, и правые, и юные "снежинки", и олдовые коммунисты. Потому что западные деятели прямо в настоящий момент грабят всех нас одинаково.
Им побоку наши убеждения, наши метания, наши политические принципы и невидимые миру слезы.
Они просто пришли грабить, как приходили в 1812-м и 1941-м. Ну а если смогут — то начнут убивать. В создании биооружия на Украине, как мы сегодня знаем, активно участвовали не только американские, но и немецкие компании.
Практически все у нас это прекрасно понимают. Доказательство тому — крайне скромный масштаб протестов против действий России на Украине. Настоящие антивоенные митинги выглядят отнюдь не так.
Можете посмотреть фотографии из Лондона начала нулевых — тогда англичане пытались остановить войну в Ираке. Сотни тысяч людей выходили на улицы, потому что видели, какая творится несправедливость.
Наши же протестные акции смотрятся неубедительно даже на фоне митингов имени Навального. Потому что там речь шла о внутренней политике в стране. В плане внешней политики консенсус у нас гораздо больше.
Двадцать два года уверенного развития. Несколько успешных спецопераций — в Чечне, в Грузии, в Сирии. Каждый раз эти военные действия сопровождались "адскими" санкциями, и каждый раз страна выходила из этих кризисов окрепшей и разбогатевшей. Тенденция налицо. И нет никаких оснований полагать, что в этот раз все будет иначе.
Наша патриотическая общественность — люди по большей части пенсионного возраста — любит ругать нашу молодежь. По-моему, сегодня абсолютно очевидно, что общественность ошибалась. Наша молодежь замечательная. Я говорю не только о тех героях, которые сегодня сражаются с нацизмом на Украине, но и о тех, кто просто ходит на работу, на учебу, делает свои дела, не паникует.
Они сегодня вживую знакомятся с настоящей Европой. И получают отличную прививку от традиционной хвори русского человека — низкопоклонства перед Западом. Чему тут поклоняться-то? Украине же мы не поклоняемся. Так, небогатые, вздорные, вечно на нас обиженные соседи к юго-западу от нашей границы.
Не стоит при этом бурно обижаться и кричать, что между нами все "порвато-разорвато". Это неправильная, истеричная реакция. Они того не стоят. Европейские страны наши соседи, и так или иначе, но нам предстоит общаться и дальше.
Просто будем относиться к ним со здоровым цинизмом. Не растекаться от умиления, а трезво заимствовать то, что нужно, и решительно отказываться от всякой дряни. Условно говоря, новым технологиям — да, трансгендерам — нет.
Будем жестко торговаться. Помнить о своей выгоде. И всегда думать своей головой — так на останках былой Европы вполне может вырасти новая Россия.