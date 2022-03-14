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https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-navoi-otkrylas-vystavka-indo-islamskoy-kalligrafii--foto-23316101.html
В Навои открылась выставка индо-исламской каллиграфии — фото
В Навои открылась выставка индо-исламской каллиграфии — фото
В экспозиции представлены образцы 105 каллиграфических произведений, привезенных из разных уголков Индии.
2022-03-14T15:40+0500
2022-03-14T15:40+0500
культура
навои
индия
каллиграфия
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Навои сейчас проходит выставка "Письменное наследие Индии: искусство письма в индо-исламской каллиграфии". В экспозиции выставлены образцы 105 каллиграфических произведений, привезенных из разных регионов Индии.Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Навоийской области.Выставку организовали администрация Навоийской области, посольство Индии в Узбекистане, Индийский культурный центр имени Лала Бахадура Шастри и областное отделение Ассоциации художников, рассказали в ведомстве региона.В экспозиции представлены 105 каллиграфических работ из разных уголков Индии, созданных в XV-XIX века. Образцы каллиграфических произведений в куфи, насх, насталик, хатти шикаста, талик и других стилистических направлениях, создали мастера гератской школы. Практически все они использовались при написании стихов Корана, отметили в пресс-службе.На церемонии открытия мероприятия, временно исполняющий обязанности хокима Навоийской области Нормат Турсунов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Узбекистане Маниша Прабхата и директора Индийского культурного центра имени Лала Бахадура Шастри Чандера Шекхара, добавили в администрации.Читайте также:Художница Саодат Исмаилова примет участие в Венецианской биенналеПод музыку народов СНГ: узбекские мотивы прозвучали в Москве — видео
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навои, индия, каллиграфия

В Навои открылась выставка индо-исламской каллиграфии — фото

15:40 14.03.2022
© Хокимият Навоийской областиВ Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
В Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2022
© Хокимият Навоийской области
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В экспозиции представлены образцы 105 каллиграфических произведений, привезенных из разных уголков Индии.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Навои сейчас проходит выставка "Письменное наследие Индии: искусство письма в индо-исламской каллиграфии". В экспозиции выставлены образцы 105 каллиграфических произведений, привезенных из разных регионов Индии.
Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Навоийской области.
Выставку организовали администрация Навоийской области, посольство Индии в Узбекистане, Индийский культурный центр имени Лала Бахадура Шастри и областное отделение Ассоциации художников, рассказали в ведомстве региона.
© Хокимият Навоийской областиВ Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
В Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2022
В Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
© Хокимият Навоийской области
В экспозиции представлены 105 каллиграфических работ из разных уголков Индии, созданных в XV-XIX века.
© Хокимият Навоийской областиВ Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
В Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2022
В Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
© Хокимият Навоийской области
Образцы каллиграфических произведений в куфи, насх, насталик, хатти шикаста, талик и других стилистических направлениях, создали мастера гератской школы. Практически все они использовались при написании стихов Корана, отметили в пресс-службе.
© Хокимият Навоийской областиВ Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
В Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2022
В Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
© Хокимият Навоийской области
На церемонии открытия мероприятия, временно исполняющий обязанности хокима Навоийской области Нормат Турсунов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Узбекистане Маниша Прабхата и директора Индийского культурного центра имени Лала Бахадура Шастри Чандера Шекхара, добавили в администрации.
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