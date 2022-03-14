В Навои открылась выставка индо-исламской каллиграфии — фото
© Хокимият Навоийской областиВ Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
© Хокимият Навоийской области
В экспозиции представлены образцы 105 каллиграфических произведений, привезенных из разных уголков Индии.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Навои сейчас проходит выставка "Письменное наследие Индии: искусство письма в индо-исламской каллиграфии". В экспозиции выставлены образцы 105 каллиграфических произведений, привезенных из разных регионов Индии.
Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Навоийской области.
Выставку организовали администрация Навоийской области, посольство Индии в Узбекистане, Индийский культурный центр имени Лала Бахадура Шастри и областное отделение Ассоциации художников, рассказали в ведомстве региона.
© Хокимият Навоийской областиВ Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
В Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
© Хокимият Навоийской области
В экспозиции представлены 105 каллиграфических работ из разных уголков Индии, созданных в XV-XIX века.
© Хокимият Навоийской областиВ Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
В Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
© Хокимият Навоийской области
Образцы каллиграфических произведений в куфи, насх, насталик, хатти шикаста, талик и других стилистических направлениях, создали мастера гератской школы. Практически все они использовались при написании стихов Корана, отметили в пресс-службе.
© Хокимият Навоийской областиВ Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
В Навои проходит выставка индо-исламской каллиграфии
© Хокимият Навоийской области
На церемонии открытия мероприятия, временно исполняющий обязанности хокима Навоийской области Нормат Турсунов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Узбекистане Маниша Прабхата и директора Индийского культурного центра имени Лала Бахадура Шастри Чандера Шекхара, добавили в администрации.
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