https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-navoi-otkrylas-vystavka-indo-islamskoy-kalligrafii--foto-23316101.html

В Навои открылась выставка индо-исламской каллиграфии — фото

В Навои открылась выставка индо-исламской каллиграфии — фото

В экспозиции представлены образцы 105 каллиграфических произведений, привезенных из разных уголков Индии.

2022-03-14T15:40+0500

2022-03-14T15:40+0500

2022-03-14T15:40+0500

культура

навои

индия

каллиграфия

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Навои сейчас проходит выставка "Письменное наследие Индии: искусство письма в индо-исламской каллиграфии". В экспозиции выставлены образцы 105 каллиграфических произведений, привезенных из разных регионов Индии.Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Навоийской области.Выставку организовали администрация Навоийской области, посольство Индии в Узбекистане, Индийский культурный центр имени Лала Бахадура Шастри и областное отделение Ассоциации художников, рассказали в ведомстве региона.В экспозиции представлены 105 каллиграфических работ из разных уголков Индии, созданных в XV-XIX века. Образцы каллиграфических произведений в куфи, насх, насталик, хатти шикаста, талик и других стилистических направлениях, создали мастера гератской школы. Практически все они использовались при написании стихов Корана, отметили в пресс-службе.На церемонии открытия мероприятия, временно исполняющий обязанности хокима Навоийской области Нормат Турсунов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Узбекистане Маниша Прабхата и директора Индийского культурного центра имени Лала Бахадура Шастри Чандера Шекхара, добавили в администрации.Читайте также:Художница Саодат Исмаилова примет участие в Венецианской биенналеПод музыку народов СНГ: узбекские мотивы прозвучали в Москве — видео

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навои, индия, каллиграфия