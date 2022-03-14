https://uz.sputniknews.ru/20220314/vrach-obyasnil-kak-borotsya-so-stressom-na-fone-novostey-23301510.html

Врач объяснил, как бороться со стрессом на фоне новостей

Врач объяснил, как бороться со стрессом на фоне новостей

Психиатр дал несколько советов, которые помогут справится с тревожностью.

2022-03-14T07:00+0500

2022-03-14T07:00+0500

2022-03-14T07:00+0500

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С приходом весны у определенной части людей ухудшается настроение, психическое состояние. Некоторые очень восприимчивые люди в связи с непрерывным потоком новостей о спецоперации на Украине, могут испытывать повышенную тревожность. В интервью радио Sputnik психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Павел Качалов рассказал, что предпринять, если негативная информация причиняет вред здоровью.Врач посоветовал в такой ситуации незамедлительно обращаться за психологической или даже психиатрической помощью. Может быть, придется принимать антидепрессанты. А также следует вместе с этим пройти курс психотерапии. Это особенно актуально ввиду сезонного ухудшения, потому что весной психическое здоровье людей далеко от нормы, особенно в плане депрессии. На фоне последних событий людям, чувствительным к сезонным депрессиям, точно надо обратиться за помощью, отметил Павел Качалов.Помимо этого, необходимо соблюдать информационную гигиену и по возможности, следует как можно реже читать новости. Вместо просмотра негативной информации, лучше, например, больше гулять, добавил психиатр."Моя рекомендация на данный момент – максимально ограничить чтение новостной информации. Ее слишком много, она повторяющаяся. Должно быть что-то вроде информационной гигиены у человека. Также банальный совет – больше гулять и больше куда-то выходить, поскольку пребывание в замкнутом помещении способствует тому, что человек замыкается на своих круговых размышлениях об одном и том же", – заключил эксперт.Читайте также:Продукты, которые помогут снять стресс правильноПростое упражнение поможет справиться с депрессией

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