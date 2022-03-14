https://uz.sputniknews.ru/20220314/vrach-obyasnil-kak-borotsya-so-stressom-na-fone-novostey-23301510.html
Врач объяснил, как бороться со стрессом на фоне новостей
Врач объяснил, как бороться со стрессом на фоне новостей
Психиатр дал несколько советов, которые помогут справится с тревожностью.
2022-03-14T07:00+0500
2022-03-14T07:00+0500
2022-03-14T07:00+0500
это интересно
стресс
врач
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22765135_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_4ab7ae01a4465a6c9eb30a3226bff41f.jpg
С приходом весны у определенной части людей ухудшается настроение, психическое состояние. Некоторые очень восприимчивые люди в связи с непрерывным потоком новостей о спецоперации на Украине, могут испытывать повышенную тревожность. В интервью радио Sputnik психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Павел Качалов рассказал, что предпринять, если негативная информация причиняет вред здоровью.Врач посоветовал в такой ситуации незамедлительно обращаться за психологической или даже психиатрической помощью. Может быть, придется принимать антидепрессанты. А также следует вместе с этим пройти курс психотерапии. Это особенно актуально ввиду сезонного ухудшения, потому что весной психическое здоровье людей далеко от нормы, особенно в плане депрессии. На фоне последних событий людям, чувствительным к сезонным депрессиям, точно надо обратиться за помощью, отметил Павел Качалов.Помимо этого, необходимо соблюдать информационную гигиену и по возможности, следует как можно реже читать новости. Вместо просмотра негативной информации, лучше, например, больше гулять, добавил психиатр."Моя рекомендация на данный момент – максимально ограничить чтение новостной информации. Ее слишком много, она повторяющаяся. Должно быть что-то вроде информационной гигиены у человека. Также банальный совет – больше гулять и больше куда-то выходить, поскольку пребывание в замкнутом помещении способствует тому, что человек замыкается на своих круговых размышлениях об одном и том же", – заключил эксперт.Читайте также:Продукты, которые помогут снять стресс правильноПростое упражнение поможет справиться с депрессией
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22765135_0:0:957:718_1920x0_80_0_0_aa2825730d4f08db1776a58b98d5fd9e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стресс, врач, новости, украина
Врач объяснил, как бороться со стрессом на фоне новостей
Подписаться на
На фоне известий о напряженной обстановке на Украине, люди, склонные к сезонным колебаниям настроения, могут сильно нервничать. Психиатр дал несколько советов, которые помогут справится с тревожностью.
С приходом весны у определенной части людей ухудшается настроение, психическое состояние. Некоторые очень восприимчивые люди в связи с непрерывным потоком новостей о спецоперации на Украине
, могут испытывать повышенную тревожность.
В интервью радио Sputnik
психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Павел Качалов рассказал, что предпринять, если негативная информация причиняет вред здоровью.
Врач посоветовал в такой ситуации незамедлительно обращаться за психологической или даже психиатрической помощью. Может быть, придется принимать антидепрессанты. А также следует вместе с этим пройти курс психотерапии.
Это особенно актуально ввиду сезонного ухудшения, потому что весной психическое здоровье людей далеко от нормы, особенно в плане депрессии. На фоне последних событий людям, чувствительным к сезонным депрессиям, точно надо обратиться за помощью, отметил Павел Качалов.
Помимо этого, необходимо соблюдать информационную гигиену и по возможности, следует как можно реже читать новости. Вместо просмотра негативной информации, лучше, например, больше гулять, добавил психиатр.
"Моя рекомендация на данный момент – максимально ограничить чтение новостной информации. Ее слишком много, она повторяющаяся. Должно быть что-то вроде информационной гигиены у человека. Также банальный совет – больше гулять и больше куда-то выходить, поскольку пребывание в замкнутом помещении способствует тому, что человек замыкается на своих круговых размышлениях об одном и том же", – заключил эксперт.