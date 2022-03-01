https://uz.sputniknews.ru/20220301/produkty-kotorye-pomogut-snyat-stress-pravilno-23033175.html

Продукты, которые помогут снять стресс правильно

Продукты, которые помогут снять стресс правильно

Эндокринолог: "антистрессовые" продукты – это не кофе и шоколад.

2022-03-01T07:00+0500

2022-03-01T07:00+0500

2022-03-01T07:00+0500

это интересно

продукты

кофе

шоколад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23034646_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_b155f73a8296042def516971fb1e5aa2.jpg

Многие люди обычно "заедают" стресс. Но заедать нужно правильно. Например, не все йогурты одинаково полезны. Поправить здоровье колбасой – это точно не самая лучшая идея, так как последствия могут быть печальными.Врач-эндокринолог Наталья Пузырева объяснила, что круговорот веществ в организме иногда вызывает циклоны, а может закончиться и бурей с обильным "выпадением осадков". А во время стресса, человек теряет большое количество магния. Отсутствие же магния в организме провоцирует стресс, передает ее слова радио Sputnik."Наши клетки, как в метрополитене вагонетки. По крайней мере, у них тоже есть свое депо. И вот из этого депо, как уверяет врач, магний и вывозят такие серьезные ребята, как адреналин и его брат норадреналин. Откуда берутся – вот от стресса и берутся", –пояснила врач.Но существуют спасительные продукты, которые могут нейтрализовать этот пагубный процесс. Это богатые тем самым металлом овощи, фрукты, зелень, орехи (но только свежего урожая), а также цельнозерновые.Эндокринолог предупредила, что известные в народе своими антистрессовыми свойствами чай, кофе и алкоголь, как раз всасывание магния замедляют. Поэтому крайне не рекомендуется с помощью них успокаивать организм.Читайте также:Как правильно есть десерт без вреда для здоровья — совет диетологаСтоит ли отказываться от шоколада во время диеты

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

продукты, кофе, шоколад