https://uz.sputniknews.ru/20220315/agentstvo-po-zaschite-prav-potrebiteley-provelo-konkurs-sredi-shkolnikov-23335125.html

Агентство по защите прав потребителей провело конкурс среди школьников

Агентство по защите прав потребителей провело конкурс среди школьников

За два года ведомство защитило права около 10 млн граждан и возместило нанесенный ущерб в размере 191,6 млн сумов.

2022-03-15T11:22+0500

2022-03-15T11:22+0500

2022-03-15T11:22+0500

общество

конкурс

школьники

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ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. В честь Всемирного дня защиты прав потребителей в Узбекистане прошел конкурс по финансовой грамотности среди учеников 9-11 классов общеобразовательных школ.На пресс-конференции 15 марта глава Агентства по защите прав потребителей Элмурат Хаитметов рассказал об итогах конкурса.Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, В двухэтапном соревновании приняли участие более 770 учащихся общеобразовательных школ страны. Во втором туре из 35 участников победили четверо:Победители получили ценные призы от Агентства по защите прав потребителей.Кроме того, Элмурат Хаитметов рассказал об итогах работы агентства. По его словам, за последние два года сотрудники ведомства рассмотрели более 42 тысяч обращений. В результате были восстановлены потребительские права и интересы около десяти миллионов граждан республики. При этом потребителям возвращен нанесенный ущерб в размере 191,6 млрд. сумов.Анализ показал, что 52% обращений потребителей связаны с коммунальными, строительными и транспортными услугами, 23 процента – с торговлей, 15 процентов – с телекоммуникационными, банковскими, финансовыми и социальными услугами и 10 процентов – с рекламой и другими вопросами.Читайте также: В Узбекистане повышают финансовую грамотность школьников

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конкурс, школьники