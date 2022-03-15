https://uz.sputniknews.ru/20220315/agentstvo-po-zaschite-prav-potrebiteley-provelo-konkurs-sredi-shkolnikov-23335125.html
Агентство по защите прав потребителей провело конкурс среди школьников
Агентство по защите прав потребителей провело конкурс среди школьников
За два года ведомство защитило права около 10 млн граждан и возместило нанесенный ущерб в размере 191,6 млн сумов.
2022-03-15T11:22+0500
2022-03-15T11:22+0500
2022-03-15T11:22+0500
общество
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школьники
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ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. В честь Всемирного дня защиты прав потребителей в Узбекистане прошел конкурс по финансовой грамотности среди учеников 9-11 классов общеобразовательных школ.На пресс-конференции 15 марта глава Агентства по защите прав потребителей Элмурат Хаитметов рассказал об итогах конкурса.Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, В двухэтапном соревновании приняли участие более 770 учащихся общеобразовательных школ страны. Во втором туре из 35 участников победили четверо:Победители получили ценные призы от Агентства по защите прав потребителей.Кроме того, Элмурат Хаитметов рассказал об итогах работы агентства. По его словам, за последние два года сотрудники ведомства рассмотрели более 42 тысяч обращений. В результате были восстановлены потребительские права и интересы около десяти миллионов граждан республики. При этом потребителям возвращен нанесенный ущерб в размере 191,6 млрд. сумов.Анализ показал, что 52% обращений потребителей связаны с коммунальными, строительными и транспортными услугами, 23 процента – с торговлей, 15 процентов – с телекоммуникационными, банковскими, финансовыми и социальными услугами и 10 процентов – с рекламой и другими вопросами.Читайте также: В Узбекистане повышают финансовую грамотность школьников
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конкурс, школьники
Агентство по защите прав потребителей провело конкурс среди школьников
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За два года ведомство защитило права около 10 млн граждан и возместило нанесенный ущерб в размере 191,6 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. В честь Всемирного дня защиты прав потребителей в Узбекистане прошел конкурс по финансовой грамотности среди учеников 9-11 классов общеобразовательных школ.
На пресс-конференции 15 марта глава Агентства по защите прав потребителей Элмурат Хаитметов рассказал об итогах конкурса.
Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
, В двухэтапном соревновании приняли участие более 770 учащихся общеобразовательных школ страны. Во втором туре из 35 участников победили четверо:
1.
Мирзатиллаева Зилола, ученица 9 класса школа № 22 Алмазарского района Ташкента, (107 баллов);
2.
Исмоилов Хондамир, ученик 10-го класса школы №6 города Фергана (105 баллов);
3.
Джумабаева Азиза, ученица 11 класса школы №13 Бзатовского района Республики Каракалпакстан (102 балла);
4.
Миржонова Бахора, ученица 9 класса школы №16 города Навои (100 баллов).
Победители получили ценные призы от Агентства по защите прав потребителей.
Кроме того, Элмурат Хаитметов рассказал об итогах работы агентства. По его словам, за последние два года сотрудники ведомства рассмотрели более 42 тысяч обращений. В результате были восстановлены потребительские права и интересы около десяти миллионов граждан республики. При этом потребителям возвращен нанесенный ущерб в размере 191,6 млрд. сумов.
Анализ показал, что 52% обращений потребителей связаны с коммунальными, строительными и транспортными услугами, 23 процента – с торговлей, 15 процентов – с телекоммуникационными, банковскими, финансовыми и социальными услугами и 10 процентов – с рекламой и другими вопросами.