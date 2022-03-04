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В Узбекистане взялись за повышение финансовой грамотности школьников
В Узбекистане взялись за повышение финансовой грамотности школьников
Специалисты задались целью повысить грамотность населения в вопросах пользования финансовыми услугами. Как решено реализовать задумку — читайте в материале.
2022-03-04T13:41+0500
2022-03-04T13:41+0500
общество
финансы
узбекистан
школьники
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Агентстве по защите прав потребителей Узбекистана объявили о проведении целого ряда мероприятий в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей 15 марта. Планируется проведения образовательных семинаров, в ходе которых слушателям расскажут об их потребительских правах, а также поделятся сведениями о наиболее распространенных ошибках и мошеннических махинациях. Цель — повысить грамотность населения в вопросах пользования финансовыми услугами.Кроме того объявлена онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ. Победители получат ценные призы.В прошлом году Министерство внутренних дел Узбекистана предупредило жителей о новом виде интернет-мошенничества: от имени отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД в сети распространяется рассылка с просьбой перевести деньги на карту. В ведомстве заверили, что это мошенники и призвали граждан не верить таким сообщениям.Читайте также: ЦБ предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества &gt;&gt;В Бухарской области мужчина поверил мошеннику и лишился крупной суммы &gt;&gt;
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финансы, узбекистан, школьники

В Узбекистане взялись за повышение финансовой грамотности школьников

13:41 04.03.2022
© Depositphotos / TatiantmarieНациональная валюта - узбекский сум
Национальная валюта - узбекский сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / Tatiantmarie
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Специалисты задались целью повысить грамотность населения в вопросах пользования финансовыми услугами. Как решено реализовать задумку — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Агентстве по защите прав потребителей Узбекистана объявили о проведении целого ряда мероприятий в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей 15 марта.
Планируется проведения образовательных семинаров, в ходе которых слушателям расскажут об их потребительских правах, а также поделятся сведениями о наиболее распространенных ошибках и мошеннических махинациях. Цель — повысить грамотность населения в вопросах пользования финансовыми услугами.
Кроме того объявлена онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ. Победители получат ценные призы.
В прошлом году Министерство внутренних дел Узбекистана предупредило жителей о новом виде интернет-мошенничества: от имени отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД в сети распространяется рассылка с просьбой перевести деньги на карту. В ведомстве заверили, что это мошенники и призвали граждан не верить таким сообщениям.

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