https://uz.sputniknews.ru/20220315/dietolog-nazvala-poleznuyu-utrennyuyu-privychku-23326145.html
Диетолог назвала полезную утреннюю привычку
Диетолог назвала полезную утреннюю привычку
Гастроэнтеролог рассказала, как утром правильно пробудить организм, запустить процессы пищеварения, улучшить настроение, кожу и микрофлору.
2022-03-15T07:30+0500
2022-03-15T07:30+0500
2022-03-15T07:30+0500
это интересно
диетолог
кожа
привычка
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Следует завести себе полезную привычку: выпивать утром целый стакан чистой воды перед едой. Но при этом надо знать некоторые особенности, поделилась в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Если человек регулярно выпивает воду натощак перед завтраком, его организм легче пробуждается, нормализуется микрофлора кишечника, кожа становится чище, улучшается настроение, сказала диетолог.Но не всякая вода обладает такими свойствами. Для того, чтобы организм получал пользу, надо учитывать одно важное условие, отметила врач."Вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, а это около 80% городского населения", – рассказала Дианова.По ее словам, если человека беспокоят боли в животе, ему надо обязательно употреблять воду теплее комнатной температуры.Некоторые люди любят пить не простую чистую воду натощак, а с добавлением апельсинового или лимонного сока. Но такой напиток могут употреблять только те, у кого нет заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила гастроэнтеролог."При наличии заболеваний ЖКТ, обострении, например, гастрита, такая вода, особенно холодная, может вызывать спазмы, могут возникать боли в животе, возможно развитие панкреатита, холецистита", – заключила врач.Читайте также:Как нельзя начинать утро: врач назвала три опасные привычкиКому и зачем надо пить коллаген
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диетолог, кожа, привычка
Диетолог назвала полезную утреннюю привычку
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Гастроэнтеролог рассказала, как утром правильно пробудить организм, запустить процессы пищеварения, улучшить настроение, кожу и микрофлору.
Следует завести себе полезную привычку: выпивать утром целый стакан чистой воды перед едой. Но при этом надо знать некоторые особенности, поделилась в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.
Если человек регулярно выпивает воду натощак перед завтраком, его организм легче пробуждается, нормализуется микрофлора кишечника, кожа становится чище, улучшается настроение, сказала диетолог.
"Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора. С точки зрения гастроэнтерологии происходит срабатывание одного из базовых рефлексов – желудочно-кишечного, то есть поступление воды натощак стимулирует перистальтику кишечника", – подчеркнула Дианова.
Но не всякая вода обладает такими свойствами. Для того, чтобы организм получал пользу, надо учитывать одно важное условие, отметила врач.
"Вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, а это около 80% городского населения", – рассказала Дианова.
По ее словам, если человека беспокоят боли в животе, ему надо обязательно употреблять воду теплее комнатной температуры.
Некоторые люди любят пить не простую чистую воду натощак, а с добавлением апельсинового или лимонного сока. Но такой напиток могут употреблять только те, у кого нет заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила гастроэнтеролог.
"При наличии заболеваний ЖКТ, обострении, например, гастрита, такая вода, особенно холодная, может вызывать спазмы, могут возникать боли в животе, возможно развитие панкреатита, холецистита", – заключила врач.