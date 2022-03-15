https://uz.sputniknews.ru/20220315/dietolog-nazvala-poleznuyu-utrennyuyu-privychku-23326145.html

Диетолог назвала полезную утреннюю привычку

Диетолог назвала полезную утреннюю привычку

Гастроэнтеролог рассказала, как утром правильно пробудить организм, запустить процессы пищеварения, улучшить настроение, кожу и микрофлору.

2022-03-15T07:30+0500

2022-03-15T07:30+0500

2022-03-15T07:30+0500

это интересно

диетолог

кожа

привычка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23326738_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa84ce9874089baf5f504468c2d97ae6.jpg

Следует завести себе полезную привычку: выпивать утром целый стакан чистой воды перед едой. Но при этом надо знать некоторые особенности, поделилась в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Если человек регулярно выпивает воду натощак перед завтраком, его организм легче пробуждается, нормализуется микрофлора кишечника, кожа становится чище, улучшается настроение, сказала диетолог.Но не всякая вода обладает такими свойствами. Для того, чтобы организм получал пользу, надо учитывать одно важное условие, отметила врач."Вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, а это около 80% городского населения", – рассказала Дианова.По ее словам, если человека беспокоят боли в животе, ему надо обязательно употреблять воду теплее комнатной температуры.Некоторые люди любят пить не простую чистую воду натощак, а с добавлением апельсинового или лимонного сока. Но такой напиток могут употреблять только те, у кого нет заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила гастроэнтеролог."При наличии заболеваний ЖКТ, обострении, например, гастрита, такая вода, особенно холодная, может вызывать спазмы, могут возникать боли в животе, возможно развитие панкреатита, холецистита", – заключила врач.Читайте также:Как нельзя начинать утро: врач назвала три опасные привычкиКому и зачем надо пить коллаген

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

диетолог, кожа, привычка