Как не испортить глаза, работая за компьютером
© Pexels / ThisisengineeringТехнология
© Pexels / Thisisengineering
Компьютерные мониторы создают большую нагрузку на зрение. Если подолгу работать за компьютером, можно сильно "посадить" зрение. Как этого избежать - читайте в нашем материале.
Как не испортить глаза, подолгу работая за монитором, рассказала кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Наталья Ворошилова в интервью РИА Новости.
Удобное рабочее место
В первую очередь, нужно правильно обустроить рабочее место, подобрать технику и освещение. Особо опасны для глаз глянцевые мониторы.
"Глянцевые экраны дают избыточную нагрузку на зрительную и нервную системы, отображая окружающие предметы. Не менее важен размер экрана. Монитор должен быть лучшего качества с большим разрешением. Чем больше пикселей, тем лучше", — заявила врач.
Поэтому для глянцевых мониторов лучше использовать специальное антибликовое покрытие. Оно помогает уменьшить нагрузку на глаза.
Важно также правильно подобрать освещение. По словам врача, от люминесцентных ламп лучше отказаться, так как белая цветовая гамма способствует быстрому напряжению и усталости глаз. В то же время теплый желтый цвет расслабляет и не портит зрение.
Сидим правильно
Второй важный пункт - правильная посадка. Неудобное расположение монитора, неправильное положение тела, головы и шеи приводят к перенапряжению глаз.
"При работе нужно соблюдать оптимальное расстояние: до большого экрана — 70-75 см, до экрана ноутбука — 35-40 см. Расстояние между линией взора и уровнем расположения экрана должно составлять 20-30 см. Мы не должны ощущать напряжение, когда смотрим на экран", — рекомендует офтальмолог.
Как проверить правильное расстояние до монитора? Поможет "Правило локтя": расстояние от глаз до экрана должно быть равным расстоянию от кончика среднего пальца до локтя.
"Также существует правило "20-20-20", рекомендованное американской ассоциацией оптометристов. Каждые 20 минут нужно смотреть вдаль на расстоянии 20 футов (6 м) в течение 20 секунд. Достаточно просто посмотреть в окно или прогуляться", — добавила Ворошилова.
Важно правильно сидеть: голень и бедро должны располагаться друг к другу под прямым углом, локти - на столе, спина прямая. Несколько раз в день нужно менять положение тела.
Гимнастика
Полезной будет и гимнастика для глаз.
"Вся гимнастика для глаз основывается на том, что мы переводим взгляд с близкого расстояния вдаль и наоборот. Когда мы смотрим вдаль, аккомодационная мышца глаза расслабляется, когда смотрим вблизи — напрягается. Длительный зрительный контакт на близком расстоянии может вызвать нарушения в работе аккомодационной мышцы", — объяснила Наталья.
Вместо гимнастики специалист рекомендует обратить внимание на все имеющиеся оптические нарушения.
"Маленький астигматизм, маленькая дальнозоркость или близорукость могут отрицательно влиять на функциональные способности глаза. Это способствует быстрому утомлению и стремительному развитию нарушения", — рассказала врач.
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