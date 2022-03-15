https://uz.sputniknews.ru/20220315/kak-ne-isportit-glaza-rabotaya-za-kompyuterom-23352419.html

Как не испортить глаза, работая за компьютером

Как не испортить глаза, работая за компьютером

Компьютерные мониторы создают большую нагрузку на зрение. Если подолгу работать за компьютером, можно сильно "посадить" зрение. Как этого избежать - читайте в нашем материале.

2022-03-15T23:00+0500

2022-03-15T23:00+0500

2022-03-15T23:00+0500

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Как не испортить глаза, подолгу работая за монитором, рассказала кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Наталья Ворошилова в интервью РИА Новости.Удобное рабочее местоВ первую очередь, нужно правильно обустроить рабочее место, подобрать технику и освещение. Особо опасны для глаз глянцевые мониторы.Поэтому для глянцевых мониторов лучше использовать специальное антибликовое покрытие. Оно помогает уменьшить нагрузку на глаза.Важно также правильно подобрать освещение. По словам врача, от люминесцентных ламп лучше отказаться, так как белая цветовая гамма способствует быстрому напряжению и усталости глаз. В то же время теплый желтый цвет расслабляет и не портит зрение.Сидим правильноВторой важный пункт - правильная посадка. Неудобное расположение монитора, неправильное положение тела, головы и шеи приводят к перенапряжению глаз.Как проверить правильное расстояние до монитора? Поможет "Правило локтя": расстояние от глаз до экрана должно быть равным расстоянию от кончика среднего пальца до локтя.Важно правильно сидеть: голень и бедро должны располагаться друг к другу под прямым углом, локти - на столе, спина прямая. Несколько раз в день нужно менять положение тела.ГимнастикаПолезной будет и гимнастика для глаз.Вместо гимнастики специалист рекомендует обратить внимание на все имеющиеся оптические нарушения."Маленький астигматизм, маленькая дальнозоркость или близорукость могут отрицательно влиять на функциональные способности глаза. Это способствует быстрому утомлению и стремительному развитию нарушения", — рассказала врач.Читайте также: Диетолог назвала полезную утреннюю привычку

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врач, зрение, компьютер