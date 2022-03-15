https://uz.sputniknews.ru/20220315/mirziyoev-poruchil-uvelichit-potok-tranzitnyx-passajirov-23329513.html

Мирзиёев поручил увеличить поток транзитных пассажиров

Мирзиёев поручил увеличить поток транзитных пассажиров

О чем говорил президент на последнем видеоселекторном совещании, читайте в материале.

2022-03-15T09:01+0500

2022-03-15T09:01+0500

2022-03-15T09:14+0500

общество

мирзиёев

транзит

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам устойчивого развития экономики и трансформации государственных предприятий.Власти намерены наращивать поток транзитных пассажиров через страну и развивать транзитные хабы в местных аэропортах.Мирзиёев поручил оперативно решать транспортные и логистические вопросы с учетом складывающейся ситуации на внешнем рынке, а также расширять географию экспорта и поставки продукции на новые рынки. Президент также призвал авиакомпанию "Узбекистон хаво йуллари" внедрить современные подходы для работы в условиях свободной конкуренции и не допускать роста цен на авиабилеты.В Узбекистане с 1 августа 2020 года во всех десяти региональных аэропортах страны был введен режим "открытого неба" с пятой степенью свободы (позволяет иностранным компаниям летать из Узбекистана не только в страну их регистрации).Читайте также:В дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма >>

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мирзиёев, транзит, пассажиры