https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-dni-prazdnovaniya-navruza-budut-deystvovat-skidki-dlya-vnutrennego-turizma-23317881.html

В дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма

В дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма

В Министерстве туризма рассказали, какие скидки можно будет получить в праздничные дни.

2022-03-14T16:40+0500

2022-03-14T16:40+0500

2022-03-14T16:40+0500

культура

навруз

туризм

скидки

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Министерство туризма и культурного наследия объявило о скидках, которые будут действовать в нерабочие дни в связи с праздником Навруз."В целях организации приятных выходных дней 19-го, 20-го, 21-го, 22-го и 23-го марта 2022 года и привлечения населения к путешествиям по направлениям внутреннего туризма по всей республике вводят следующие скидки, — заявили в пресс-службе министерства.Компания "Uzbekistan Airways" для жителей Узбекистана вводит 50-процентную скидку на все виды тарифов на внутренние межреспубликанские рейсы."Узбекистон темир йуллари" предоставляет скидки для всех внутренних рейсов республики:Скидки 20% для взрослых и 50% для молодежи будут также действовать в святых местах с платными входными билетами, которые находятся в управлении Общественного благотворительного фонда "Вакф". О скидках в музеи, гостиницы, пункты питания, на запланированные мероприятий, подробнее можно прочитать на сайте Министерства туризма.Читайте также:Сколько дней продлятся весенние каникулы у жителей УзбекистанаСтало известно, кто получит благотворительную помощь к Наврузу

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навруз, туризм, скидки