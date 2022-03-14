https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-dni-prazdnovaniya-navruza-budut-deystvovat-skidki-dlya-vnutrennego-turizma-23317881.html
В дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма
В дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма
В Министерстве туризма рассказали, какие скидки можно будет получить в праздничные дни.
2022-03-14T16:40+0500
2022-03-14T16:40+0500
2022-03-14T16:40+0500
культура
навруз
туризм
скидки
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Министерство туризма и культурного наследия объявило о скидках, которые будут действовать в нерабочие дни в связи с праздником Навруз."В целях организации приятных выходных дней 19-го, 20-го, 21-го, 22-го и 23-го марта 2022 года и привлечения населения к путешествиям по направлениям внутреннего туризма по всей республике вводят следующие скидки, — заявили в пресс-службе министерства.Компания "Uzbekistan Airways" для жителей Узбекистана вводит 50-процентную скидку на все виды тарифов на внутренние межреспубликанские рейсы."Узбекистон темир йуллари" предоставляет скидки для всех внутренних рейсов республики:Скидки 20% для взрослых и 50% для молодежи будут также действовать в святых местах с платными входными билетами, которые находятся в управлении Общественного благотворительного фонда "Вакф". О скидках в музеи, гостиницы, пункты питания, на запланированные мероприятий, подробнее можно прочитать на сайте Министерства туризма.Читайте также:Сколько дней продлятся весенние каникулы у жителей УзбекистанаСтало известно, кто получит благотворительную помощь к Наврузу
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навруз, туризм, скидки
В дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма
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В Министерстве туризма рассказали, какие скидки можно будет получить в праздничные дни.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Министерство туризма и культурного наследия объявило
о скидках, которые будут действовать в нерабочие дни в связи с праздником Навруз.
"В целях организации приятных выходных дней 19-го, 20-го, 21-го, 22-го и 23-го марта 2022 года и привлечения населения к путешествиям по направлениям внутреннего туризма по всей республике вводят следующие скидки, — заявили в пресс-службе министерства.
Компания "Uzbekistan Airways" для жителей Узбекистана вводит 50-процентную скидку на все виды тарифов на внутренние межреспубликанские рейсы.
"Узбекистон темир йуллари" предоставляет скидки для всех внутренних рейсов республики:
для пенсионеров, инвалидов, участников войны 1941-1945 годов и приравненных к ним граждан — 50%;
для студентов высших учебных заведений, школьников, студентов колледжей и лицеев, студентов специальных образовательных учреждений МВД, МВ, ГСЧС, ДСК и ДБХ — 15 %;
семьям (два и более человека — муж и жена, детям до 18 лет, отец или мать с ребенком до 18 лет) (при предъявлении копии свидетельства о браке и документов, устанавливающих родство) – 15%;
коллективу (коллегам) для членов группы – 15%;
для всех категорий пассажиров на скоростных электропоездах "Афросиеб" —ввели 10% скидки.
Скидки 20% для взрослых и 50% для молодежи будут также действовать в святых местах с платными входными билетами, которые находятся в управлении Общественного благотворительного фонда "Вакф".
О скидках в музеи, гостиницы, пункты питания, на запланированные мероприятий, подробнее можно прочитать на сайте
Министерства туризма.