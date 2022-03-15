https://uz.sputniknews.ru/20220315/na-kamchike-snova-opasno-23335948.html

На Камчике снова опасно

На Камчике снова опасно

Узгидромет распространил экстренное сообщение об ухудшении погоды на перевале.

2022-03-15T11:41+0500

2022-03-15T11:41+0500

2022-03-15T11:41+0500

общество

камчик

погода

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ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Узгидромет распространил экстренное сообщение: 15-18 марта ожидается резкое ухудшение погоды в районе перевала Камчик автодороги "Ташкент-Ош".Ранее агентство сообщило, что на этой неделе в республике ожидается похолодание и осадки.Напомним, 12 марта из-за схода лавины и оползня на перевале Камчик размыло грунт под дорожным полотном. Автомобильное движение на дороге вновь открыли после того, как сотрудники специальных служб провели ремонтные работы и укрепили грунт.Читайте также: Для застрявших на Камчике пустили дополнительный поезд

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камчик, погода