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На Камчике снова опасно
На Камчике снова опасно
Узгидромет распространил экстренное сообщение об ухудшении погоды на перевале.
2022-03-15T11:41+0500
2022-03-15T11:41+0500
общество
камчик
погода
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ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Узгидромет распространил экстренное сообщение: 15-18 марта ожидается резкое ухудшение погоды в районе перевала Камчик автодороги "Ташкент-Ош".Ранее агентство сообщило, что на этой неделе в республике ожидается похолодание и осадки.Напомним, 12 марта из-за схода лавины и оползня на перевале Камчик размыло грунт под дорожным полотном. Автомобильное движение на дороге вновь открыли после того, как сотрудники специальных служб провели ремонтные работы и укрепили грунт.Читайте также: Для застрявших на Камчике пустили дополнительный поезд
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камчик, погода

На Камчике снова опасно

11:41 15.03.2022
© telegram/Қамчиқавтойўл" ИЙФУКПеревал Камчик
Перевал Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2022
© telegram/Қамчиқавтойўл" ИЙФУК
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Узгидромет распространил экстренное сообщение об ухудшении погоды на перевале.
ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Узгидромет распространил экстренное сообщение: 15-18 марта ожидается резкое ухудшение погоды в районе перевала Камчик автодороги "Ташкент-Ош".
"Ожидаются временами сильные осадки, туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 20-23 м/с, на дороге возможны снежные заносы", - говорится в сообщении.
Ранее агентство сообщило, что на этой неделе в республике ожидается похолодание и осадки.
Напомним, 12 марта из-за схода лавины и оползня на перевале Камчик размыло грунт под дорожным полотном. Автомобильное движение на дороге вновь открыли после того, как сотрудники специальных служб провели ремонтные работы и укрепили грунт.
Читайте также: Для застрявших на Камчике пустили дополнительный поезд
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