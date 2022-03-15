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В Узбекистане больше не будут поддерживать убыточные компании
В Узбекистане больше не будут поддерживать убыточные компании
Отныне экономически необоснованные инвестпроекты не будут допускаться к реализации. Отвечать за это будут хокимы и отраслевые руководители.
2022-03-15T15:59+0500
2022-03-15T15:59+0500
экономика
узбекистан
инвестпроекты
хоким
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Государство больше не будет поддерживать предприятия, которые не соответствуют современным требованиям и работают с убытками. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев, обсуждая с ответственными лицами вопросы экономического развития и трансформации государственных компаний.Шла речь об ускорении трансформации и приватизации госактивов. Отмечалось слишком медленное повышение операционной активности на 25 госпредприятиях.На встрече озвучили и проанализировали ожидаемые экономические результаты за I квартал года. Отдельное внимание уделили запуску новых предприятий и созданию рабочих мест, а также увеличению доходов населения и социальной поддержке жителей.Отныне экономически необоснованные инвестпроекты не будут допускаться к реализации. Отвечать за это будут хокимы и отраслевые руководители. Они также должны изучать новые проекты на предмет соответствия критериям рыночной экономики. Теперь они должны будут также решать связанные с экспортом транспортно-логистические вопросы, принимая во внимание внешнюю ситуацию. При этом география поставок продукции должна расширяться.Напомним, почти год назад министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров говорил, что крупные госпредприятия Узбекистана подвергнутся масштабной трансформации и приватизации.Читайте также:Самаркандский завод "Сино" снова выставили на продажу &gt;&gt;Мирзиёев поручил ускорить приватизацию около 1,4 тысячи госактивов &gt;&gt;
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узбекистан, инвестпроекты, хоким

В Узбекистане больше не будут поддерживать убыточные компании

15:59 15.03.2022
© Depositphotos / TatiantmarieНациональная валюта - узбекский сум
Национальная валюта - узбекский сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2022
© Depositphotos / Tatiantmarie
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Отныне экономически необоснованные инвестпроекты не будут допускаться к реализации. Отвечать за это будут хокимы и отраслевые руководители.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Государство больше не будет поддерживать предприятия, которые не соответствуют современным требованиям и работают с убытками. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев, обсуждая с ответственными лицами вопросы экономического развития и трансформации государственных компаний.
Шла речь об ускорении трансформации и приватизации госактивов. Отмечалось слишком медленное повышение операционной активности на 25 госпредприятиях.
На встрече озвучили и проанализировали ожидаемые экономические результаты за I квартал года. Отдельное внимание уделили запуску новых предприятий и созданию рабочих мест, а также увеличению доходов населения и социальной поддержке жителей.
Отныне экономически необоснованные инвестпроекты не будут допускаться к реализации. Отвечать за это будут хокимы и отраслевые руководители. Они также должны изучать новые проекты на предмет соответствия критериям рыночной экономики.
Теперь они должны будут также решать связанные с экспортом транспортно-логистические вопросы, принимая во внимание внешнюю ситуацию. При этом география поставок продукции должна расширяться.
Напомним, почти год назад министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров говорил, что крупные госпредприятия Узбекистана подвергнутся масштабной трансформации и приватизации.

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