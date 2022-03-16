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Агробизнесу сделают скидку 50% на некоторые услуги
Агробизнесу сделают скидку 50% на некоторые услуги
В Минсельхозе рассказали, как предпринимателям в сельском хозяйстве получить 50% скидку на 16 видов услуг.
2022-03-16T19:26+0500
2022-03-16T19:26+0500
2022-03-16T19:31+0500
узбекистан
скидки
экономика
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Бизнесменам аграрной сферы теперь доступны 50% скидки на 16 видов сельскохозяйственных услуг.Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.Для получения скидки надо обратиться в центр AKIS Минсельхоза до конца текущего года.Сельхоз услуги предоставляет государственный научно-проектный институт "Уздаверлойиха". В их числе:Центры AKIS (Agricultural Knowledge and Innovations System) открылись в 2021—2022 годах во всех регионах Узбекистана. Они входят в структуру Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.Их главная цель — связать образование, науку и производство с оказанием современных аграрных услуг субъектам сельского хозяйства.Первым стал пилотный центр агроуслуг, открывшийся в прошлом году в Юкори-Чирчикском районе Ташкентской области. Фермерским, дехканским хозяйствам, кластерам и прочим агро-ориентированным компаниям здесь доступны свыше 100 услуг, включая лабораторные, консультационные и юридические.Читайте также:Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйствоКак сделать мясо более доступным в Узбекистане
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узбекистан, скидки
Агробизнесу сделают скидку 50% на некоторые услуги
19:26 16.03.2022 (обновлено: 19:31 16.03.2022) Подписаться на
В Минсельхозе рассказали, как предпринимателям в сельском хозяйстве получить 50% скидку на 16 видов услуг.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Бизнесменам аграрной сферы теперь доступны 50% скидки на 16 видов сельскохозяйственных услуг.
Об этом сообщила
пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.
Для получения скидки надо обратиться в центр AKIS Минсельхоза до конца текущего года.
Сельхоз услуги предоставляет государственный научно-проектный институт "Уздаверлойиха". В их числе:
семь услуг в области землеустройства и картографии;
пять услуг, связанных с дронами, в частности, по определению мелиоративного состояния сельхозугодий, химико-биологической борьбе с вредителями, мониторингу площадей и состояния агрокультур;
три услуги по выявлению экономических проблем, связанных с землями сельхозназначения.
Центры AKIS (Agricultural Knowledge and Innovations System) открылись в 2021—2022 годах во всех регионах Узбекистана. Они входят в структуру Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.
Их главная цель — связать образование, науку и производство с оказанием современных аграрных услуг субъектам сельского хозяйства.
Первым стал пилотный центр агроуслуг, открывшийся в прошлом году в Юкори-Чирчикском районе Ташкентской области. Фермерским, дехканским хозяйствам, кластерам и прочим агро-ориентированным компаниям здесь доступны свыше 100 услуг, включая лабораторные, консультационные и юридические.