https://uz.sputniknews.ru/20220316/agrobiznesu-sdelayut-skidku-50-na-nekotorye-uslugi-23373536.html

Агробизнесу сделают скидку 50% на некоторые услуги

Агробизнесу сделают скидку 50% на некоторые услуги

В Минсельхозе рассказали, как предпринимателям в сельском хозяйстве получить 50% скидку на 16 видов услуг.

2022-03-16T19:26+0500

2022-03-16T19:26+0500

2022-03-16T19:31+0500

узбекистан

скидки

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Бизнесменам аграрной сферы теперь доступны 50% скидки на 16 видов сельскохозяйственных услуг.Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.Для получения скидки надо обратиться в центр AKIS Минсельхоза до конца текущего года.Сельхоз услуги предоставляет государственный научно-проектный институт "Уздаверлойиха". В их числе:Центры AKIS (Agricultural Knowledge and Innovations System) открылись в 2021—2022 годах во всех регионах Узбекистана. Они входят в структуру Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.Их главная цель — связать образование, науку и производство с оказанием современных аграрных услуг субъектам сельского хозяйства.Первым стал пилотный центр агроуслуг, открывшийся в прошлом году в Юкори-Чирчикском районе Ташкентской области. Фермерским, дехканским хозяйствам, кластерам и прочим агро-ориентированным компаниям здесь доступны свыше 100 услуг, включая лабораторные, консультационные и юридические.Читайте также:Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйствоКак сделать мясо более доступным в Узбекистане

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узбекистан, скидки