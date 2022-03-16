https://uz.sputniknews.ru/20220316/chto-stalo-s-makeevkoy-posle-udara-tochki-u---video-23364894.html

Что стало с Макеевкой после удара "Точки-У" — видео

Что стало с Макеевкой после удара "Точки-У" — видео

В Минобороны представили первые кадры, снятые в городе после обстрела украинскими войсками.

2022-03-16T14:22+0500

2022-03-16T14:22+0500

2022-03-16T14:46+0500

видео

ракета

украина

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Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что средства ПВО перехватили ракету "Точка-У". Ее обломки упали в районе Макеевки.Удар пришелся по микрорайону Солнечный в центре города. Пострадали не менее четырех человек, включая ребенка. Также повреждены жилые дома, магазины.В Минобороны представили первые кадры, снятые в городе после обстрела украинскими войсками. На записи видна воронка, а также разрушения.Несколькими днями ранее похожий инцидент произошел в Донецке: украинская "Точка-У" подорвалась в центре города. Погибли как минимум 20 мирных жителей, еще 28 получили тяжелые ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Читайте также:Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область — видео >>Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация >>

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