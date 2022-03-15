https://uz.sputniknews.ru/20220315/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-vsyu-xersonskuyu-oblast--video-23338169.html
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область — видео
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область — видео
Полное заявление Министерства обороны России смотрите в видео.
2022-03-15T12:36+0500
2022-03-15T12:36+0500
2022-03-15T12:36+0500
специальная военная операция россии в донбассе
военные
министерство обороны россии
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Российские военные в ходе специальной операции заняли Херсонскую область Украины.Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российские военные взяли под полный контроль областной центр Херсон 2 марта. После этого начались переговоры с городской администрацией по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. В город доставили гуманитарную помощь.Россия доставила гумпомощь жителям Харьковской области Украины — видео >>Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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военные, министерство обороны россии
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область — видео
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Полное заявление Министерства обороны России смотрите в видео.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Российские военные в ходе специальной операции заняли Херсонскую область Украины.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные взяли под полный контроль областной центр Херсон 2 марта.
После этого начались переговоры с городской администрацией по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. В город доставили гуманитарную помощь.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.