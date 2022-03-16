https://uz.sputniknews.ru/20220316/mchs-prokommentirovalo-potop-v-syrdare-23367478.html

МЧС прокомментировало потоп в Сырдарье — видео

МЧС прокомментировало потоп в Сырдарье — видео

Как рассказали корреспонденту Sputnik, на месте сейчас работают спецслужбы, в зону бедствия уже выехал министр по чрезвычайным ситуациям.

2022-03-16T15:43+0500

2022-03-16T15:43+0500

2022-03-16T15:47+0500

общество

сырдарьинская область

потоп

мчс

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В связи с превышением нормы осадков местами в регионах Узбекистана наблюдаются затопленные территории. В частности, от дождей пострадали некоторые домохозяйства Сырдарьи. Как рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС, в настоящее время на месте находится глава ведомства. Он также добавил, что поводов для беспокойства нет и в ближайшие часы подтопленные домохозяйства будут осушены.Ранее мы сообщали, что было подтоплено около 100 домов, школы и поля. Жители 20 квартир временно переселились к своим родственникам.Читайте также: Сырдарьинский район затопило

сырдарьинская область

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сырдарьинская область, потоп, мчс