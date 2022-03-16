https://uz.sputniknews.ru/20220316/mchs-prokommentirovalo-potop-v-syrdare-23367478.html
МЧС прокомментировало потоп в Сырдарье — видео
МЧС прокомментировало потоп в Сырдарье — видео
Как рассказали корреспонденту Sputnik, на месте сейчас работают спецслужбы, в зону бедствия уже выехал министр по чрезвычайным ситуациям.
2022-03-16T15:43+0500
2022-03-16T15:43+0500
2022-03-16T15:47+0500
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потоп
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В связи с превышением нормы осадков местами в регионах Узбекистана наблюдаются затопленные территории. В частности, от дождей пострадали некоторые домохозяйства Сырдарьи. Как рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС, в настоящее время на месте находится глава ведомства. Он также добавил, что поводов для беспокойства нет и в ближайшие часы подтопленные домохозяйства будут осушены.Ранее мы сообщали, что было подтоплено около 100 домов, школы и поля. Жители 20 квартир временно переселились к своим родственникам.Читайте также: Сырдарьинский район затопило
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сырдарьинская область, потоп, мчс
МЧС прокомментировало потоп в Сырдарье — видео
15:43 16.03.2022 (обновлено: 15:47 16.03.2022) Подписаться на
Как рассказали корреспонденту Sputnik, на месте сейчас работают спецслужбы, в зону бедствия уже выехал министр по чрезвычайным ситуациям.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В связи с превышением нормы осадков местами в регионах Узбекистана наблюдаются затопленные территории. В частности, от дождей пострадали некоторые домохозяйства Сырдарьи.
Как рассказали корреспонденту Sputnik
в пресс-службе МЧС, в настоящее время на месте находится глава ведомства.
"В городке Бахт сейчас находится руководство МЧС во главе с министром. Для помощи местным жителям в необходимом количестве стянута спецтехника, которая занимается выкачкой воды. Там работают пожарные машины и мотопомпы, которые помогают выкачивать воду из затопленных домохозяйств", - уточнил руководитель пресс-службы МЧС Мурат Садыков.
Он также добавил, что поводов для беспокойства нет и в ближайшие часы подтопленные домохозяйства будут осушены.
Ранее мы сообщали, что было подтоплено около 100 домов, школы и поля. Жители 20 квартир временно переселились к своим родственникам.