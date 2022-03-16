https://uz.sputniknews.ru/20220316/syrdarinskiy-rayon-zatopilo-23365156.html

Сырдарьинский район затопило

Сырдарьинский район затопило

Затяжные дожди привели к затоплению около 100 домов в городе Бахт Сырдарьинского района.

2022-03-16T14:42+0500

2022-03-16T14:42+0500

2022-03-16T15:33+0500

общество

сырдарьинская область

затопление

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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. МЧС временно переселило 68 местных жителей в городе Бахт Сырдарьинского района Сырдарьинской области, квартиры которых были затоплены, сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.Из-за проливных дождей оказались затоплены около 100 домов, школы и поля. В ОВД Бахта был создан оперативный штаб, сформированы 3 рабочие группы.Жители 20 затопленных квартир временно переселились к своим родственникам, им предоставлены медикаменты и все необходимое.Читайте также: В МЧС сообщили о подземных толчках на территории Узбекистана

сырдарьинская область

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сырдарьинская область, затопление