https://uz.sputniknews.ru/20220316/syrdarinskiy-rayon-zatopilo-23365156.html
Сырдарьинский район затопило
Сырдарьинский район затопило
Затяжные дожди привели к затоплению около 100 домов в городе Бахт Сырдарьинского района.
2022-03-16T14:42+0500
2022-03-16T14:42+0500
2022-03-16T15:33+0500
общество
сырдарьинская область
затопление
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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. МЧС временно переселило 68 местных жителей в городе Бахт Сырдарьинского района Сырдарьинской области, квартиры которых были затоплены, сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.Из-за проливных дождей оказались затоплены около 100 домов, школы и поля. В ОВД Бахта был создан оперативный штаб, сформированы 3 рабочие группы.Жители 20 затопленных квартир временно переселились к своим родственникам, им предоставлены медикаменты и все необходимое.Читайте также: В МЧС сообщили о подземных толчках на территории Узбекистана
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сырдарьинская область, затопление
Сырдарьинский район затопило
14:42 16.03.2022 (обновлено: 15:33 16.03.2022) Подписаться на
Затяжные дожди привели к затоплению около 100 домов в городе Бахт Сырдарьинского района.
ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik.
МЧС временно переселило 68 местных жителей в городе Бахт Сырдарьинского района Сырдарьинской области, квартиры которых были затоплены, сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале
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Из-за проливных дождей оказались затоплены около 100 домов, школы и поля. В ОВД Бахта был создан оперативный штаб, сформированы 3 рабочие группы.
"На место также прибыли спасатели Республиканского спасательного центра специальных операций во главе с министром по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, мобилизованы дополнительные силы и средства из МЧС Джизакской и Ташкентской областей, ведется откачка воды", сообщили в пресс-службе.
Жители 20 затопленных квартир временно переселились к своим родственникам, им предоставлены медикаменты и все необходимое.