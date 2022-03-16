https://uz.sputniknews.ru/20220316/mojno-li-stroit-jile-v-polupodvalax-mnogoetajek--minstroy-23358067.html
Можно ли строить жилье в полуподвалах многоэтажек — Минстрой
Можно ли строить жилье в полуподвалах многоэтажек — Минстрой
О том, какие условия необходимо соблюсти перед началом строительства жилых квартир в полуподвальной части многоэтажных домов — в нашем материале.
2022-03-16T11:02+0500
2022-03-16T11:02+0500
2022-03-16T11:02+0500
общество
строительство
жилье
министерство строительства
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Министерстве строительства разъяснили порядок постройки жилых квартир в полуподвальной части многоэтажных домов.При строительстве важно обратить внимание на уровень грунтовых вод в районах, где планируется постройка: он должен составлять не более 3 метров.Кроме того, не менее 1/3 части полуподвального (цокольного) этажа должно быть запроектировано выше уровня земли, а высота цокольного этажа от пола до потолка составлять не менее 2,4 метров.Квартиры должны быть спроектированы исключительно по коридорному типу — чтобы был обеспечен доступ к эвакуационным выходам не более чем за один поворот.Расстояние от выхода из квартиры до наиболее удаленного эвакуационного выхода не должно превышать 12 метров, нельзя также допускать прямого соединения лестничных клеток полуподвальных этажей с верхними этажами здания. Важно, чтобы каждая квартира была обеспечена аварийными выходами и эти выходы не должны быть загорожены средствами, препятствующими спасению людей.Проектировщики разработали типовые проекты размещения квартир в полуподвалах 5, 7, 9, 12 и 16-этажных жилых домов. Для этого предполагается использовать энергоэффективные строительные материалы.Не допускается размещение в смежных помещениях многоквартирных жилых домов, а также в цокольных и полуподвальных этажах:В последние годы в Узбекистане в рамках ипотечных программ построено более 140 тысяч квартир. Спрос на жилье продолжает расти и поэтому Шавкат Мирзиёев поручил в следующие пять лет строить по 80 тысяч домов ежегодно.Читайте также:Многоквартирными домами будут управлять по-новому >>Названы самые коррумпированные сферы в Узбекистане >>
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строительство, жилье, министерство строительства
Можно ли строить жилье в полуподвалах многоэтажек — Минстрой
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О том, какие условия необходимо соблюсти перед началом строительства жилых квартир в полуподвальной части многоэтажных домов — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Министерстве строительства разъяснили порядок постройки жилых квартир в полуподвальной части многоэтажных домов.
При строительстве важно обратить внимание на уровень грунтовых вод в районах, где планируется постройка: он должен составлять не более 3 метров.
Кроме того, не менее 1/3 части полуподвального (цокольного) этажа должно быть запроектировано выше уровня земли, а высота цокольного этажа от пола до потолка составлять не менее 2,4 метров.
Квартиры должны быть спроектированы исключительно по коридорному типу — чтобы был обеспечен доступ к эвакуационным выходам не более чем за один поворот.
Расстояние от выхода из квартиры до наиболее удаленного эвакуационного выхода не должно превышать 12 метров, нельзя также допускать прямого соединения лестничных клеток полуподвальных этажей с верхними этажами здания. Важно, чтобы каждая квартира была обеспечена аварийными выходами и эти выходы не должны быть загорожены средствами, препятствующими спасению людей.
Проектировщики разработали типовые проекты размещения квартир в полуподвалах 5, 7, 9, 12 и 16-этажных жилых домов. Для этого предполагается использовать энергоэффективные строительные материалы.
Не допускается размещение в смежных помещениях многоквартирных жилых домов, а также в цокольных и полуподвальных этажах:
предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, баров);
магазинов по реализации овощей и рыбопродукции, а также газовых баллонов, а также химической продукции и легковоспламеняющейся продукции;
мастерских по пошиву и ремонту обуви с более чем 10 рабочими местами, бань и саун, учреждений связи, общественных туалетов, ритуальных услуг;
гаражей для автотранспорта физических и юридических лиц, кинотеатров, общежитий и гостиниц.
В последние годы в Узбекистане в рамках ипотечных программ построено более 140 тысяч квартир. Спрос на жилье продолжает расти и поэтому Шавкат Мирзиёев поручил в следующие пять лет строить по 80 тысяч домов ежегодно.
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