https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-mchs-soobschili-o-podzemnyx-tolchkax-na-territorii-uzbekistana-23310094.html

В МЧС сообщили о подземных толчках на территории Узбекистана

В МЧС сообщили о подземных толчках на территории Узбекистана

Подробности о землетрясении читайте в материале.

2022-03-14T12:25+0500

2022-03-14T12:25+0500

2022-03-14T12:25+0500

общество

узбекистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Сегодня в 11:29 в Таджикистане произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС в Узбекистане.Координаты землетрясения: 40,39 градусов северной широты; 70,17 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,7. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 126 км в юго-восточном направлении. Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Ташкентская область: 2 балла, 100 км.До этого на территории Узбекистана 1 марта в 08.09 по ташкентскому времени зафиксировали небольшое землетрясение.Тогда сила подземных толчков в Ферганском районе была 2 балла, 13 км.Ранее узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане. Движения земной коры зафиксировали в субботу, 5 февраля. Подземные толчки ощутили жители большинства регионов Узбекистана.Недавно ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также:Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — GoogleНаучный импульс: что привнесло ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов

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узбекистан, землетрясение