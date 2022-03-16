https://uz.sputniknews.ru/20220316/v-rossii-obyavili-o-novyx-merax-ekonomicheskoy-podderjki-23375493.html

В России объявили о новых мерах экономической поддержки

В России объявили о новых мерах экономической поддержки

Путин заявил, что именно развитие частного бизнеса позволит России максимально эффективно справиться с сегодняшними геополитическими вызовами.

2022-03-16T20:26+0500

2022-03-16T20:26+0500

2022-03-16T20:26+0500

россия

владимир путин

бизнес

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. На совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки россиян. Об этом передает РИА Новости. Подписан соответствующий указ, который вступил в силу с сегодняшнего дня.Властям в регионах расширили полномочия. Теперь они должны будут обеспечить социально-экономическую стабильность граждан.Для этого примут следующие меры:Президент подчеркнул, что именно частный бизнес сможет устранить возникшие проблемы в экономике. В связи с этим следует снизить административные барьеры для бизнесменов и исключить регулирование цен: к их стабилизации должно привести увеличение предложения.По словам Владимира Путина, Запад будет все время мешать России выстраивать самостоятельный курс."Хочу сказать предельно откровенно: за лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитическое цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы", — заявил президент.Путин отметил, что именно развитие частного бизнеса позволит России максимально эффективно справиться с сегодняшними геополитическими вызовами.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.Читайте также:Связующая нить: как будут сотрудничать Узбекистан и Россия в сфере текстиляЧто связывает экономики Узбекистана и России – Решетников

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владимир путин, бизнес