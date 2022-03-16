https://uz.sputniknews.ru/20220316/chto-svyazyvaet-ekonomiki-uzbekistana-i-rossii--reshetnikov-23363744.html

Что связывает экономики Узбекистана и России – Решетников

Что связывает экономики Узбекистана и России – Решетников

Торговые отношения двух стран развиваются в ускоренном темпе. О том, что стимулирует динамику экономического партнерства — наш материал.

2022-03-16T13:39+0500

2022-03-16T13:39+0500

2022-03-16T13:39+0500

экономика

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Москве в Торгово-промышленной палате России состоялось расширенное заседание российско-узбекского Делового совета. Встреча прошла в гибридном формате, передает информационное агентство "Дунё". "Нас объединяют давно сложившиеся дружеские связи и взаимное уважение — это всегда усиливало наше сотрудничество", — заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, Узбекистан для России больше чем надежный экономический партнер.В ходе заседания посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов подчеркнул, что для активно растущего взаимного товарооборота характерны поставки товаров с высокой добавленной стоимостью.По оценке узбекской стороны, в настоящее время успешно и продуктивно работает узбекско-российская межправительственная комиссия, активно развивается межрегиональное взаимодействие.Стороны обсудили также вопросы дальнейшего развития делового совета и расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух государств.Читайте также:Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту >>Ушли в плюс: пять достижений экономики Узбекистана в 2021 году >>

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узбекистан, экономика