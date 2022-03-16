https://uz.sputniknews.ru/20220316/video-kogda-poedut-avtobusy-i-poezda-iz-uzbekistana-v-rossiyu---mnenie-eksperta-23376390.html

Видео: когда поедут автобусы и поезда из Узбекистана в Россию - мнение эксперта

Видео: когда поедут автобусы и поезда из Узбекистана в Россию - мнение эксперта

Узбекистан ведет переговоры о запуске автобусного и ЖД сообщения с Россией и Кыргызстаном. Когда запустят автобусы и поезда из Ташкента в Москву, отвечает председатель правления ассоциации Межрегионавтотранс Сергей Храпач.

2022-03-16T20:50+0500

2022-03-16T20:50+0500

2022-03-16T20:50+0500

видео

автобусы

поезд

узбекистан

эксперт

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На днях Министерство транспорта России обратилось в оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ведомство просит снять ограничения на международные пассажирские перевозки.По словам эксперта, для запуска автобусов между Россией и Узбекистаном нет технических и технологических препятствий.Напомним, что сегодня между Узбекистаном и Казахстаном возобновлено автобусное сообщение по семи маршрутам. Сейчас Ташкент обговаривает возможности организации транзитных автобусных перевозок через территорию Казахстана, в том числе в Россию.Более подробно о перспективах открытия автобусных и железнодорожных маршрутов между Узбекистаном и Россией смотрите в интервью Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

автобусы, поезд, узбекистан, эксперт, видео