https://uz.sputniknews.ru/20220316/video-kogda-poedut-avtobusy-i-poezda-iz-uzbekistana-v-rossiyu---mnenie-eksperta-23376390.html
Видео: когда поедут автобусы и поезда из Узбекистана в Россию - мнение эксперта
Видео: когда поедут автобусы и поезда из Узбекистана в Россию - мнение эксперта
Узбекистан ведет переговоры о запуске автобусного и ЖД сообщения с Россией и Кыргызстаном. Когда запустят автобусы и поезда из Ташкента в Москву, отвечает председатель правления ассоциации Межрегионавтотранс Сергей Храпач.
2022-03-16T20:50+0500
2022-03-16T20:50+0500
2022-03-16T20:50+0500
видео
автобусы
поезд
узбекистан
эксперт
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На днях Министерство транспорта России обратилось в оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ведомство просит снять ограничения на международные пассажирские перевозки.По словам эксперта, для запуска автобусов между Россией и Узбекистаном нет технических и технологических препятствий.Напомним, что сегодня между Узбекистаном и Казахстаном возобновлено автобусное сообщение по семи маршрутам. Сейчас Ташкент обговаривает возможности организации транзитных автобусных перевозок через территорию Казахстана, в том числе в Россию.Более подробно о перспективах открытия автобусных и железнодорожных маршрутов между Узбекистаном и Россией смотрите в интервью Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
автобусы, поезд, узбекистан, эксперт, видео
Видео: когда поедут автобусы и поезда из Узбекистана в Россию - мнение эксперта
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Узбекистан ведет переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и Кыргызстаном. Когда запустят автобусы и поезда из Ташкента в Москву, отвечает экономист, председатель правления ассоциации Межрегионавтотранс Сергей Храпач.
На днях Министерство транспорта России обратилось в оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ведомство просит снять ограничения на международные пассажирские перевозки.
По словам эксперта, для запуска автобусов между Россией и Узбекистаном нет технических и технологических препятствий.
"Транспортный парк у стран закуплен, дороги в порядке. Водительский состав за два года существенно не сократился. Нужно решение на высшем уровне", - заявил экономист.
Напомним, что сегодня между Узбекистаном и Казахстаном возобновлено автобусное сообщение по семи маршрутам. Сейчас Ташкент обговаривает возможности организации транзитных автобусных перевозок через территорию Казахстана, в том числе в Россию.
Более подробно о перспективах открытия автобусных и железнодорожных маршрутов между Узбекистаном и Россией смотрите в интервью Sputnik Узбекистан
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