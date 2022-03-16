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Военные ЛНР и ДНР получили трофеи, отбитые у ВС Украины — видео
Военные ЛНР и ДНР получили трофеи, отбитые у ВС Украины — видео
Вооруженные силы ЛДНР будут обороняться от националистов трофейным оружием, захваченным в бою.
2022-03-16T17:38+0500
2022-03-16T17:38+0500
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Российские военные передали подразделениям ЛНР и ДНР западные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, захваченные у ВСУ. Военнослужащие независимых республик уже проходят переобучение по использованию трофейного оружия. Инструкции разработаны на русском языке. Применять новые комплексы ЛДНР планируют для защиты республик против националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, опасности для мирного населения нет. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Читайте также:Что стало с Макеевкой после удара "Точки-У" — видео &gt;&gt;Европа предает Украину — по частям и целиком &gt;&gt;
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Военные ЛНР и ДНР получили трофеи, отбитые у ВС Украины — видео

17:38 16.03.2022
© Министерство обороны Российской Федерации
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Вооруженные силы ЛДНР будут обороняться от националистов трофейным оружием, захваченным в бою.
Российские военные передали подразделениям ЛНР и ДНР западные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, захваченные у ВСУ. Военнослужащие независимых республик уже проходят переобучение по использованию трофейного оружия. Инструкции разработаны на русском языке.
Применять новые комплексы ЛДНР планируют для защиты республик против националистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, опасности для мирного населения нет. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

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