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За два месяца в "скорую" поступило около тысячи ложных вызовов
За два месяца в "скорую" поступило около тысячи ложных вызовов
Всего в январе-феврале этого года медики обслужили более 31 тысячи необоснованных вызовов.
2022-03-16T18:31+0500
2022-03-16T18:31+0500
общество
скорая помощь
ложный вызов
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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. С начала года в службу скорой медицинской помощи поступило 922 ложных вызова, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Больше всего так "шутили" в Ташкентской области, здесь получено 258 таких звонков, а меньше всего – в Джизакской области – всего 2 звонка.В целом, в январе-феврале 2022 года 31 269 обращений в республиканскую службу скорой помощи оказались необоснованными. Помимо ложных звонков, были и другие причины, по которым медики не могли оказать помощь звонившим.В 1 406 случаях они не нашли указанный звонившими адрес, почти в 2,6 тыс. случаев пациентов не оказывалось дома, а в 339 случаях врачам просто не открыли дверь.Кроме того, почти в 5,7 тыс. случаев пациентов успевали увезти в больницу на другом транспорте. Еще в 11 692 случаях пациентам было отказано в оказании скорой медицинской помощи.По данным пресс-службы Минздрава, в 2021 году в службу скорой помощи поступило более 194 тысяч необоснованных вызовов.Читайте также: "Сколково" научит Узбекистан медицинскому менеджменту
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скорая помощь, ложный вызов

За два месяца в "скорую" поступило около тысячи ложных вызовов

18:31 16.03.2022
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Всего в январе-феврале этого года медики обслужили более 31 тысячи необоснованных вызовов.
ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. С начала года в службу скорой медицинской помощи поступило 922 ложных вызова, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.
Больше всего так "шутили" в Ташкентской области, здесь получено 258 таких звонков, а меньше всего – в Джизакской области – всего 2 звонка.
В целом, в январе-феврале 2022 года 31 269 обращений в республиканскую службу скорой помощи оказались необоснованными. Помимо ложных звонков, были и другие причины, по которым медики не могли оказать помощь звонившим.
В 1 406 случаях они не нашли указанный звонившими адрес, почти в 2,6 тыс. случаев пациентов не оказывалось дома, а в 339 случаях врачам просто не открыли дверь.
Кроме того, почти в 5,7 тыс. случаев пациентов успевали увезти в больницу на другом транспорте. Еще в 11 692 случаях пациентам было отказано в оказании скорой медицинской помощи.
По данным пресс-службы Минздрава, в 2021 году в службу скорой помощи поступило более 194 тысяч необоснованных вызовов.
Читайте также: "Сколково" научит Узбекистан медицинскому менеджменту
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