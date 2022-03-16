https://uz.sputniknews.ru/20220316/za-dva-mesyatsa-v-skoruyu-postupilo-okolo-tysyachi-lojnyx-vyzovov-23371567.html

За два месяца в "скорую" поступило около тысячи ложных вызовов

За два месяца в "скорую" поступило около тысячи ложных вызовов

Всего в январе-феврале этого года медики обслужили более 31 тысячи необоснованных вызовов.

2022-03-16T18:31+0500

2022-03-16T18:31+0500

2022-03-16T18:31+0500

общество

скорая помощь

ложный вызов

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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. С начала года в службу скорой медицинской помощи поступило 922 ложных вызова, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Больше всего так "шутили" в Ташкентской области, здесь получено 258 таких звонков, а меньше всего – в Джизакской области – всего 2 звонка.В целом, в январе-феврале 2022 года 31 269 обращений в республиканскую службу скорой помощи оказались необоснованными. Помимо ложных звонков, были и другие причины, по которым медики не могли оказать помощь звонившим.В 1 406 случаях они не нашли указанный звонившими адрес, почти в 2,6 тыс. случаев пациентов не оказывалось дома, а в 339 случаях врачам просто не открыли дверь.Кроме того, почти в 5,7 тыс. случаев пациентов успевали увезти в больницу на другом транспорте. Еще в 11 692 случаях пациентам было отказано в оказании скорой медицинской помощи.По данным пресс-службы Минздрава, в 2021 году в службу скорой помощи поступило более 194 тысяч необоснованных вызовов.Читайте также: "Сколково" научит Узбекистан медицинскому менеджменту

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скорая помощь, ложный вызов