https://uz.sputniknews.ru/20220221/skolkovo-nauchit-uzbekistan-meditsinskomu-menedjementu-22863937.html

"Сколково" научит Узбекистан медицинскому менеджементу

"Сколково" научит Узбекистан медицинскому менеджементу

Главное о новой инициативе, которая свяжет Минздрав Узбекистан и Московскую школу управления "Сколково" — в обзоре.

2022-02-21T11:20+0500

2022-02-21T11:20+0500

2022-02-21T12:14+0500

общество

сколково

узбекистан

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана намерено привлечь Московскую школу управления "Сколково" для подготовки специалистов в сфере медицинского менеджемента.На днях глава Минздрава Узбекистана Бехзод Мусаев и ректор Московской школы управления "Сколково" Юрий Левин обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.Переговоры прошли в Ташкенте. В ведомстве отметили высокий интерес к образовательной системе "Сколково", которая строится по принципу "обучение на практике" и включает в себя теоретические блоки, практические задания, проектную работу и международные модули. На прошлой неделе Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана и школа "Сколково" договорились о создании учебного центра при ведомстве для повышения квалификации госслужащих и сотрудников компаний в сфере международных экономических отношений, внешней торговли и инвестиций.Ранее председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович рассказал в беседе со Sputnik о том, какой вклад намерена внести организация в инновационное развитие Узбекистана. Как связаны экономики Узбекистана и России: важное >>По его словам, за последние два года сотрудничество между Россией и Узбекистана резко активизировалось. Российские компании одна за другой выходят на рынок республики.Фонд "Сколково" плотно взаимодействует с Узбекистаном и уже поддержал несколько стартап-проектов в сфере IT, медицины и других областей.Глава департамента регионального развития и взаимодействия с СНГ фонда "Сколково" Александр Окунев оценил наиболее перспективные наработки узбекских коллег, которые могут быть востребованы и в России.Читайте также:

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