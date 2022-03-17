https://uz.sputniknews.ru/20220317/23378761.html

Пряный и ароматный: простой рецепт грушевого кекса

Пряный и ароматный: простой рецепт грушевого кекса

Душистый и легкий рецепт, который придется по вкусу не только взрослым, но и детям - спорим, вам захочется готовить его снова и снова.

2022-03-17T07:00+0500

2022-03-17T07:00+0500

2022-03-17T07:00+0500

это интересно

рецепт

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Как быть, когда времени мало, а хочется порадовать семью чем-то необычным, ярким и вкусным? У нас есть рецепт самого элементарного и душистого кекса с грушей и пряностями. Скорее бегите на кухню!Ингредиенты:Сироп:ПриготовлениеВзбиваем размягченное масло с сахаром в пышную массу, добавляем яйца и аккуратно перемешиваем.Отдельно смешиваем муку, специи и разрыхлитель. Сухую смесь аккуратно вводим в яичное-масляную смесь и легко перемешиваем лопаткой.Смазываем форму сливочным или растительным маслом и отправляем туда полученную, ароматную смесь.Очищаем груши от семечек и вставляем в тесто (оставляем отступы в 2-3 см).Ставим кекс в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 25-30 минут (зависит от мощности и размера формы).Горячий кекс полить заранее приготовленным сиропом.Как готовить сироп-Воду, сахарный песок и натертый имбирь смешать в сотейнике и поставить на средний огонь. Дождаться пока раствориться сахар и довести сироп до кипения. Перед подачей дать настояться при комнатной температуре.Читайте также: Видео-рецепт ананасового пирога

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рецепт