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https://uz.sputniknews.ru/20221026/23378761.html
Пряный и ароматный: простой рецепт грушевого кекса
Пряный и ароматный: простой рецепт грушевого кекса
Душистый и легкий рецепт, который придется по вкусу не только взрослым, но и детям - спорим, вам захочется готовить его снова и снова.
2022-10-26T07:00+0500
2022-10-26T07:55+0500
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рецепт
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Как быть, когда времени мало, а хочется порадовать семью чем-то необычным, ярким и вкусным? У нас есть рецепт самого элементарного и душистого кекса с грушей и пряностями. Скорее бегите на кухню!Ингредиенты:Сироп:ПриготовлениеВзбиваем размягченное масло с сахаром в пышную массу, добавляем яйца и аккуратно перемешиваем.Отдельно смешиваем муку, специи и разрыхлитель. Сухую смесь аккуратно вводим в яичное-масляную смесь и легко перемешиваем лопаткой.Смазываем форму сливочным или растительным маслом и отправляем туда полученную, ароматную смесь.Очищаем груши от семечек и вставляем в тесто (оставляем отступы в 2-3 см).Ставим кекс в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 25-30 минут (зависит от мощности и размера формы).Горячий кекс полить заранее приготовленным сиропом.Как готовить сиропВоду, сахарный песок и натертый имбирь смешать в сотейнике и поставить на средний огонь. Дождаться пока раствориться сахар и довести сироп до кипения. Перед подачей дать настояться при комнатной температуре.Читайте также: Видео: рецепт ананасового пирога
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рецепт кекс выпечка простой проверенный грушевый сироп пряности корица кардамон имбирь перец душистый легкий
рецепт кекс выпечка простой проверенный грушевый сироп пряности корица кардамон имбирь перец душистый легкий

Пряный и ароматный: простой рецепт грушевого кекса

07:00 26.10.2022 (обновлено: 07:55 26.10.2022)
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГруши
Груши - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Душистый и легкий рецепт, который придется по вкусу не только взрослым, но и детям — спорим, вам захочется готовить его снова и снова.
Как быть, когда времени мало, а хочется порадовать семью чем-то необычным, ярким и вкусным? У нас есть рецепт самого элементарного и душистого кекса с грушей и пряностями. Скорее бегите на кухню!

Ингредиенты:

масло сливочное — 200 г;
сахар — 200 г;
яйца — 4 шт.,
рисовая или пшеничная мука — 280 г;
ванилин — 1 пакетик;
разрыхлитель — 7 г;
спелые груши — 3 шт.;
корица, кардамон, имбирь, перец — все по 1 г.
Сироп:
свежий имбирь — 50 г;
сахарный песок — 50 г;
сода — 100 мл.

Приготовление

Взбиваем размягченное масло с сахаром в пышную массу, добавляем яйца и аккуратно перемешиваем.
Отдельно смешиваем муку, специи и разрыхлитель. Сухую смесь аккуратно вводим в яичное-масляную смесь и легко перемешиваем лопаткой.
Смазываем форму сливочным или растительным маслом и отправляем туда полученную, ароматную смесь.
Очищаем груши от семечек и вставляем в тесто (оставляем отступы в 2-3 см).
Ставим кекс в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 25-30 минут (зависит от мощности и размера формы).
Горячий кекс полить заранее приготовленным сиропом.

Как готовить сироп

Воду, сахарный песок и натертый имбирь смешать в сотейнике и поставить на средний огонь. Дождаться пока раствориться сахар и довести сироп до кипения. Перед подачей дать настояться при комнатной температуре.
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Видео: рецепт ананасового пирога
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