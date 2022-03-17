https://uz.sputniknews.ru/20220317/fond-zamin-zapustil-ekologicheskiy-proekt-v-uzbekistane--video-23399252.html
Фонд "Zamin" запустил экологический проект в Узбекистане — видео
Фонд "Zamin" запустил экологический проект в Узбекистане — видео
Фонд: проект поможет достичь необходимой степени озеленения для комфортного проживания в городах.
2022-03-17T18:10+0500
2022-03-17T18:10+0500
2022-03-17T18:10+0500
общество
узбекистан
фонд
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/11/23399756_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_510a71c5bdab0c4991677a366cf54e39.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Международный фонд "Zamin" запускает в Узбекистане экологический проект "Yashil zamin".Об этом сообщили в пресс-службе Международного общественного фонда "Zamin".Согласно проекту, вокруг городов и областных центров создадут "зеленые барьеры": деревья посадят для защиты от атмосферного и шумового загрязнения, а также для сохранения высокого урожая.Сделают новые общественные зелёные зоны и парки. Создадут цифровизацию городского озеленения, национальный реестр деревьев.Дополнят нормативы по городскому озеленению, обучат и подготовят новых специалистов, говорится в сообщении.Партнеры проекта "Yashil zamin" — Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, Государственный комитет лесного хозяйства, хокимият города Ташкента, хокимият Сырдарьинской области, ЕЭК ООН, ПРООН.В фонде считают, что этот проект объединит усилия всего населения и поможет достичь необходимой степени озеленения для комфортного проживания в городах.Читайте также:В Гиссарском заповеднике "попался" снежный барс — видеоВодоплавающих птиц пересчитают
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/11/23399756_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f8b407fd64273ca32e3c83f6907f1bf9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, фонд, экология
Фонд "Zamin" запустил экологический проект в Узбекистане — видео
Подписаться на
В фонде уверены, что новый проект объединит усилия всех жителей республики и поможет достичь необходимой степени озеленения для комфортного проживания в городах.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Международный фонд "Zamin" запускает в Узбекистане экологический проект "Yashil zamin".
Об этом сообщили
в пресс-службе Международного общественного фонда "Zamin".
Согласно проекту, вокруг городов и областных центров создадут "зеленые барьеры": деревья посадят для защиты от атмосферного и шумового загрязнения, а также для сохранения высокого урожая.
Сделают новые общественные зелёные зоны и парки. Создадут цифровизацию городского озеленения, национальный реестр деревьев.
Дополнят нормативы по городскому озеленению, обучат и подготовят новых специалистов, говорится в сообщении.
Партнеры проекта "Yashil zamin" — Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, Государственный комитет лесного хозяйства, хокимият города Ташкента, хокимият Сырдарьинской области, ЕЭК ООН, ПРООН.
В фонде считают, что этот проект объединит усилия всего населения и поможет достичь необходимой степени озеленения для комфортного проживания в городах.