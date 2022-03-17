https://uz.sputniknews.ru/20220317/fond-zamin-zapustil-ekologicheskiy-proekt-v-uzbekistane--video-23399252.html

Фонд "Zamin" запустил экологический проект в Узбекистане — видео

Фонд "Zamin" запустил экологический проект в Узбекистане — видео

Фонд: проект поможет достичь необходимой степени озеленения для комфортного проживания в городах.

2022-03-17T18:10+0500

2022-03-17T18:10+0500

2022-03-17T18:10+0500

общество

узбекистан

фонд

экология

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Международный фонд "Zamin" запускает в Узбекистане экологический проект "Yashil zamin".Об этом сообщили в пресс-службе Международного общественного фонда "Zamin".Согласно проекту, вокруг городов и областных центров создадут "зеленые барьеры": деревья посадят для защиты от атмосферного и шумового загрязнения, а также для сохранения высокого урожая.Сделают новые общественные зелёные зоны и парки. Создадут цифровизацию городского озеленения, национальный реестр деревьев.Дополнят нормативы по городскому озеленению, обучат и подготовят новых специалистов, говорится в сообщении.Партнеры проекта "Yashil zamin" — Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, Государственный комитет лесного хозяйства, хокимият города Ташкента, хокимият Сырдарьинской области, ЕЭК ООН, ПРООН.В фонде считают, что этот проект объединит усилия всего населения и поможет достичь необходимой степени озеленения для комфортного проживания в городах.Читайте также:В Гиссарском заповеднике "попался" снежный барс — видеоВодоплавающих птиц пересчитают

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узбекистан, фонд, экология