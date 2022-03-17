https://uz.sputniknews.ru/20220317/sgb-budet-otvechat-za-kiberbezopasnost-23394568.html

СГБ будет отвечать за кибербезопасность

СГБ будет отвечать за кибербезопасность

Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "О кибербезопасности".

2022-03-17T16:22+0500

2022-03-17T16:22+0500

2022-03-17T16:22+0500

общество

сгб

кибербезопасность

закон

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. За кибербезопасность в Узбекистане теперь будет отвечать Служба государственной безопасности (СГБ). Соответствующий закон одобрили депутаты Сената Олиий Мажлиса, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как заявили в Сенате, принятие Закона имеет важное значение, прежде всего, для обеспечения безопасности личности, общества и государства. Цель нового закона:Все это поможет обезопасить личные данные пользователей, а также их финансы от мошенников, использующих различные технические средства для личной незаконной выгоды.Читайте также: Узбекистан вошел в топ-70 стран по кибербезопасности

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сгб, кибербезопасность, закон, сенат олий мажлиса узбекистана