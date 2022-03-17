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СГБ будет отвечать за кибербезопасность
СГБ будет отвечать за кибербезопасность
Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "О кибербезопасности".
2022-03-17T16:22+0500
2022-03-17T16:22+0500
2022-03-17T16:22+0500
общество
сгб
кибербезопасность
закон
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. За кибербезопасность в Узбекистане теперь будет отвечать Служба государственной безопасности (СГБ). Соответствующий закон одобрили депутаты Сената Олиий Мажлиса, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как заявили в Сенате, принятие Закона имеет важное значение, прежде всего, для обеспечения безопасности личности, общества и государства. Цель нового закона:Все это поможет обезопасить личные данные пользователей, а также их финансы от мошенников, использующих различные технические средства для личной незаконной выгоды.Читайте также: Узбекистан вошел в топ-70 стран по кибербезопасности
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сгб, кибербезопасность, закон, сенат олий мажлиса узбекистана
СГБ будет отвечать за кибербезопасность
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Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "О кибербезопасности".
ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik.
За кибербезопасность в Узбекистане теперь будет отвечать Служба государственной безопасности (СГБ). Соответствующий закон одобрили депутаты Сената Олиий Мажлиса, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Как заявили в Сенате, принятие Закона имеет важное значение, прежде всего, для обеспечения безопасности личности, общества и государства. Цель нового закона:
урегулировать отношения в сфере кибербезопасности в киберпространстве республики;
определить полномочия, права и обязанности уполномоченного органа в сфере кибербезопасности;
создать правовую базу для продвижения и развития национальной индустрии кибербезопасности. В частности, очертить меры для господдержки, обучения специалистов, создания национальной операционной системы и программного обеспечения и так далее.
Все это поможет обезопасить личные данные пользователей, а также их финансы от мошенников, использующих различные технические средства для личной незаконной выгоды.