https://uz.sputniknews.ru/20220317/u-dvux-stran-skoro-yubiley-glavy-mid-uzbekistana-i-rossii-obmenyalis-pozdravleniyami-23395671.html

У двух стран скоро юбилей: главы МИД Узбекистана и России обменялись поздравлениями

У двух стран скоро юбилей: главы МИД Узбекистана и России обменялись поздравлениями

О заявлениях Камилова и Лаврова читайте в материале.

2022-03-17T16:00+0500

2022-03-17T16:00+0500

2022-03-17T16:08+0500

политика

мид узбекистана

мид россии

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Со дня установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией 20 марта 2022 года исполнится 30 лет. В преддверии юбилея, главы МИД двух стран обменялись поздравительными посланиями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.Руководитель внешнеполитического ведомства, Абдулазиз Камилов отметил, что Россия — важный партнер и союзник Узбекистана. Между странами уже давно идет конструктивный диалог в разных форматах, основанный на взаимном доверии и уважении."За последние годы значительно расширились масштабы сотрудничества в парламентской, торгово-экономической, транспортной, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах. Успешно реализуются крупные совместные проекты и программы в приоритетных направлениях", — заявил главы МИД Узбекистана.По его словам, необходимо продолжать стратегическое партнерства для пользы двух стран и в интересах всего региона Центральной Азии.Глава российского МИД, Сергей Лавров отметил, что за прошедшие годы узбекско-российские отношения заметно укрепились: у двух стран появилось больше политических контактов и межведомственного взаимодействия. Диалог на международной арене стал еще продуктивнее.Россия полностью готова к совместной работе с Узбекистаном на основе союзничества, взаимного уважения и учета интересов друг друга. А также "на благо народов двух стран, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии и на всем Евразийском пространстве", — заключил Лавров.

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