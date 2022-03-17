https://uz.sputniknews.ru/20220317/video-kak-nakormit-rossiyan-ovoschami-iz-uzbekistana-i-ostavit-sebe--leonid-xolod-23327636.html

Видео: как накормить россиян овощами из Узбекистана и оставить себе — Леонид Холод

Видео: как накормить россиян овощами из Узбекистана и оставить себе — Леонид Холод

Узбекистан увеличит экспорт овощей и фруктов в Россию. Сейчас у республики есть все шансы стать основным поставщиком агропродукции для российских потребителей, считает эксперт.

2022-03-17T14:48+0500

2022-03-17T14:48+0500

2022-03-17T14:48+0500

видео

узбекистан

фрукты

агропромышленность

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С 5 марта текущего года Россельхознадзор снял эмбарго на поставки томатов и перца из Узбекистана. Какие это открывает возможности для республики, объяснил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.Россия остается одним из самых крупных потребителей узбекских овощей и фруктов. По данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, с января по октябрь прошлого года из республики в Россию отправили 341 тысячу тонн сельскохозяйственной продукции. Самыми популярными продуктами на российском рынке при этом стали виноград, помидоры, лимоны, а также хурма.Нарастить объемы перевозок между странами поможет "Агроэкспресс", считает эксперт. К слову, в январе этого в Узбекистан приехал второй агропоезд. Он доставил в шести рефрижераторных контейнерах мясо птицы из России. Первый тестовый рейс в Узбекистан экспресс совершил еще в ноябре 2021-го. Тогда он привез мясо птицы, а обратно — виноград, хурму, помидоры и лимоны. Во время тестовой отправки компании, участвующие в перевозках, отработали все технологические и контрольные вопросы.Смогут ли узбекские овощи и фрукты насытить российский рынок? Почему дорожает капуста и что представляет из себя новый узбекистанский картофель "Богизогон"? На эти и другие вопросы смотрите ответы в полной версии интервью с экспертом Sputnik Узбекистан.Читайте также:Что привез Агроэкспресс из Ташкента в Москву >>В Самарканде разработали новый сорт картофеля >>

узбекистан

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, фрукты, агропромышленность, видео