https://uz.sputniknews.ru/20220317/ukraina-razdelila-zapad-23387284.html

Украина разделила Запад

Украина разделила Запад

Украин в информационно-фантомных мирах набежало очень много всяких и разных. Вдобавок, как выясняется на примере США, может быть две Украины: демократическая и республиканская.

2022-03-17T13:03+0500

2022-03-17T13:03+0500

2022-03-17T13:03+0500

колумнисты

украина

запад

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Каждый создает себе Украину, то есть на самом деле говорит не о ней, а о своем, кровном. Вдобавок в одной стране, как выясняется на примере США, может быть две Украины: демократическая и республиканская.Различия между ними выявляются, когда смотришь на опрос общественного мнения, который провела социологическая служба Университета Квиннипэка в штате Коннектикут. Там кому-то пришло в голову задать американцам вопрос: а вот лично вы что бы делали, оказавшись в том же положении, что сегодня украинцы, — остались бы и воевали или покинули страну?Тут, кстати, мы имеем дело с очередным информационным фантомом, общим для всего Запада: что вся украинская нация как один человек взялась за оружие и борется. Сюда не вписывается вроде бы хорошо известная тем же американцам реальность, в которой пара миллионов украинцев уже въехали в Европу по западным маршрутам. Параллельно никому не известна на Западе реальность, где 2,6 миллиона других украинцев хотят сегодня уехать в Россию, но их не пускают туда киевские власти. Так и существуют — каждая сама по себе. И это не говоря о том, что люди с востока Украины именно за оружие и взялись, только в противоположном смысле.Но тем не менее вопрос социологами задан — надо отвечать. И выясняется: только 40 процентов демократов желают остаться в США и взять в руки оружие. Республиканцы — 69 процентов — говорят, что пусть только эти русские придут на нашу родную техасщину. А прочие готовы бегом отправиться в эмиграцию или не знают, что сказать.Но есть еще разбивка по возрасту. В обеих половинках Америки люди постарше как-то более готовы защищаться, самая же склонная к бегству команда — это молодежь демократической ориентации. Что-то знакомое…И во множестве комментариев на эту тему мы видим, что на самом деле они дискутируют о себе, любимых, а не об Украине как таковой, сложной и реальной. И употребляют непонятные им новости из этой загадочной страны для привычного идеологического избиения оппонентов.Украина не идет в НАТО, которая пытается овладеть Украиной >>Смысл позиции демократов — это то, что в первые дни спецоперации обрушивалось и на наши головы лавиной: главное — противостоять России и прочим автократиям всего мира. Идет битва идеологий, а таковую — добавим мы — можно вести из любой точки земного шара, притом что брать оружие в руки — еще раз добавим мы — это удел вот хоть украинцев. И не забудем ключевой тезис демократов, что Дональд Трамп и прочие "популисты" всегда демонстрировали удивительную слабость ко всем автократам, так что в итоге все происходящее — их вина.Позиция республиканцев сложнее. "Опрос показывает кризис веры среди демократов и в обществе в целом", — размышляет один из комментаторов. Имеется в виду вера в конституцию, да и вообще во все американское: демократы показывают свою полную отключенность от собственной страны, отсутствие веры в нее и желания жертвовать собой, ее защищая. Тут он вспоминает, с чего начинался разговор, и завершает: а вот народ Украины, весь как один человек, живой упрек демократам.Разговор идет дальше и глубже, по той же схеме. Вот еще одна публикация: да, Украина, кризис — и наша Америка в этом кризисе показывает себя не с лучшей стороны. Украина вообще-то проигрывает (еще один обязательный для всех информационный фантом, напомним, сообщает, что она выигрывает). И начинается долгое перечисление симптомов упадка, того, что мы — и все остальные — и так знаем. Например, Европарламент проголосовал за то, чтобы подвергнуть финансовым санкциям Польшу и Венгрию, поскольку там так и не полюбили все, связанное с ЛГБТ. Можно было бы подумать, что раз уж эти две страны приняли беженцев с Украины больше прочих, то следовало бы проявить к ним западную солидарность, но есть вещи поважнее Украины, вот эти самые ЛГБТ.Или — кризис семьи, веры и такой ценности, как право свободно высказаться. Тут начинает звучать третья тема: насчет того, что сенатор Митт Ромни (республиканец, между прочим) пригрозил тюрьмой за государственную измену Тулси Габбард, конгрессменше-демократке. За что? А она поинтересовалась, что делали американские биолаборатории на Украине. Вывод: патриотам о лабораториях говорить нельзя, а "если вы не участвуете в обязательных двухминутках ненависти против Путина, вас надо арестовать и посадить".И это, напомним, в стране, где представители молодого поколения демократов готовы массово уходить в бега, только чтобы не защищать родину с оружием в руках.Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин >>Мы пока говорили, что в США как бы две Украины, то есть каждая сторона эксплуатирует эту тему в грызне по чисто своим, внутренним вопросам. Так ведь это только Америка. По всему миру еще есть множество прочих Украин, когда на самом-то деле все говорят о собственных делах.Еще в начале века был хороший способ заставить индийцев заинтересоваться любым разговором на украинскую тему: сказать, что Украина — это "наш российский Пакистан". И тут всем все становилось ясно, глаза загорались, разговор оживлялся.Напомним, почему пользователи китайской зоны интернета практически полностью на стороне России в этом сюжете: потому что они видят в нем точную копию своей истории с Тайванем, который все те же западные игроки используют для провоцирования Пекина. То есть тут у нас еще одна Украина — с китайской спецификой.И это мы упомянули только три больших страны. Поэтому при очередной встрече с фантомом под названием "весь мир осуждает Москву" постарайтесь пройти мимо и его проигнорировать. Мир немножко сложнее.Источник: РИА Новости

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украина, запад