https://uz.sputniknews.ru/20220316/ukraina-ne-idet-v-nato-kotoraya-pytaetsya-ovladet-ukrainoy-23377646.html

Украина не идет в НАТО, которая пытается овладеть Украиной

Украина не идет в НАТО, которая пытается овладеть Украиной

На фоне российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Североатлантический альянс не оставляют попыток войти на территорию "Незалежной", и адаптировать ее под своекорыстные интересы и цели.

2022-03-16T21:30+0500

2022-03-16T21:30+0500

2022-03-16T21:41+0500

колумнисты

украина

нато

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Исключая военное противостояние НАТО с Россией на словах, Вашингтон подталкивает Бухарест, Братиславу и Варшаву к прямой военной конфронтации с Москвой, жесткому российскому ответу, и неизбежному включению 5-й статьи Устава НАТО – самоубийственное для Северной Америки и Европы развитие событий.США, Германия и Франция 15 марта в очередной раз официально исключили военное противостояние с Россией и бесполетную зону НАТО на Украине – из-за угрозы распространения боевых действий на территорию стран альянса.Однако в тот же день в Киеве польский вице-премьер Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО "широкого международного состава". Кроме Качиньского, киевский режим поддержали личным присутствием премьеры Польши, Чехии и Словении – Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша.На этой волне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов замахнулся на "оборонный союз с ядерной державой".Российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что позиции киевских властей определяют США. Американский президент Джозеф Байден сегодня объявит о выделении Киеву на военные нужды более 1 млрд долларов. Вчера Байден подписал пакет военной помощи Украине на сумму 13,6 млрд долларов. Белый дом рассматривает возможность поставок Украине новейших ударных беспилотников Switchblade-600, предназначенных для уничтожения танков (в боевых условиях не проверены). На этом фоне украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует уверенность в правильном выборе стратегии – войны до конца, несмотря на разрушения и остановку экономики, без территориальных уступок и признания независимости республик Донбасса. Впрочем, 70-летняя история НАТО доказывает, что большой бюджет военных побед не гарантирует.Рубежи эскалацииНедавний Совет альянса не принял консолидированного решения о "кардинальном расширении военной помощи Украине", не говоря уже о "миротворческой" военной интервенции. Внеочередная встреча (16 марта) министров обороны НАТО с участием коллег из Грузии, Украины, Финляндии, Швеции посвящена усилению позиций на "восточном фланге". Похоже, коллективный Запад подзабыл масштабы потерь и бедствий Второй мировой. Военная интервенция альянса на Украине технологически возможна.Украина не идет в НАТО, которая по-прежнему стремится овладеть территорией Украины. Для смягчения "шока и трепета" очередной авантюры американцы планируют постепенное втягивание (подключение) европейских союзников в вооруженный конфликт с Россией. На "восточном фланге" альянса впервые развернуты силы реагирования – около 40 тысяч военнослужащих.В состоянии повышенной боевой готовности находятся сотни тысяч солдат НАТО, включая "100 тысяч военнослужащих Армии США в Европе". При поддержке ВМС, ВВС и ПВО.Продолжается переброска бронетехники Пентагона из Германии в Польшу и Румынию. Вблизи границ РФ в Заполярье проводятся масштабные маневры НАТО Cold Response 2022 с участием около 30 тысяч военнослужащих, 50 кораблей и 200 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики-ракетоносцы В-1В Lancer ВВС США.Учения НАТО в Норвегии - новый шаг к эскалации >>>Невзирая на срыв первоначального плана передачи Украине 24 истребителей МиГ-29 ВВС Польши, США ищут в Восточной Европе и на Ближнем Востоке новые возможности поставок Киеву ударных самолетов и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" и С-300 советского производства – в двустороннем режиме, без согласования всеми членами альянса.Вероятное возмездие за подобные поставки из Румынии, Словакии, Польши (удар "Калибрами" по базовому аэродрому или путям снабжения) вызывает большие опасения в Бухаресте, Братиславе и Варшаве. Одобренный американцами двусторонний формат передачи Украине самолетов и ЗРК ("суверенное решение", по определению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби) не гарантирует "автоматического" включения 5-й статьи.В Минобороны Румынии отмечают: "Чтобы предоставить истребители стране, которая находится в состоянии войны, необходимо получить разрешение НАТО". Этого нельзя сделать на двусторонней основе без вовлечения всего альянса, здесь проходит "красная черта" (Минобороны РФ 12 марта предупредило, что иностранные колонны военной помощи Киеву являются законными целями).Внеочередной саммит НАТО в Брюсселе 24 марта наверняка прибавит решимости восточноевропейским союзникам США, и подтолкнет их на шаг ближе к вооруженному конфликту с Россией.Представитель Пентагона заявил журналу Air Force Magazine, что переговоры с НАТО могут привести к расширению постоянного присутствия США на восточном фланге: "Если мы вступим в драку с русскими, мы можем быть очень непредсказуемыми".Если у кого-то из европейских лимитрофов другие планы, это практически ничего не значит, и Соединенные Штаты не остановит. Напомню, что в 1997 году Пентагон приобрел в Молдове более 20 истребителей МиГ-29 за 40 миллионов долларов наличными, что добавляет "степеней свободы". Безрассудный "гегемон" начинает готовиться к войне на два фронта – с Россией и Китаем. Американская стратегия "Китай прежде всего" признана неактуальной, поскольку преимущественное сосредоточение войск и сил Пентагона в Тихоокеанском регионе обеспечивает России "победный путь в Европе". Европейским союзникам США необходимо готовиться к большим потрясениям.Опасные гастролиГлавнокомандующий объединенными силами НАТО и командующий ВВС США в Европе Тод Уолтерс считает, что боевые самолеты стран Восточной Европы не принесут Украине большой пользы, поскольку ВКС России совершают около 200 самолетовылетов в день, а Украина – до 10 самолетовылетов.И все же, постоянно растущее количество сбитых самолетов и беспилотников ВВС Украины можно объяснить не только восстановлением военных аэродромов на западе страны, но и базированием на приграничных аэродромах в Румынии и Польше. Информация с натовских самолетов ДРЛО позволяет украинским летчикам украдкой наносить отдельные удары с малых высот по российским колоннам обеспечения, и вовремя прятаться от доминирующих ВКС России. Очень опасная для "партнеров" игра.Требование президента Зеленского к конгрессменам США предоставить Киеву комплексы С-300, новые поставки на Украину ударных турецких беспилотников "Байрактар", провокационные "залеты" якобы неуправляемых украинских БПЛА на территорию восточно-европейских стран альянса (пока еще без химического или бактериологического оружия на борту) – выглядят звеньями организованной американцами цепи провокаций с целью втянуть НАТО в боевые действия с Россией.И все же Вашингтону не удается эффективно "дирижировать" международной реакцией. "Всемирное осуждение" справедливой российской спецоперации на Украине явно не сложилось. "По свистку" подтянулись лишь подконтрольные Соединенным Штатам около 15 процентов человечества (страны НАТО и прочие вассалы). Страны Азии с пониманием отнеслись к вынужденным действиям Вооруженных сил РФ.Турецкие эксперты подтвердили безупречность, и спрогнозировали успех российской военной операции на Украине. Около 23 тысяч сирийских граждан заявили о готовности взять в руки оружие, и помочь России в освобождении Украины от необандеровцев.Британское издание The Guardian отметило, что переговоры США и КНР в Риме 15 марта высветили серьезный настрой Пекина на сотрудничество с Москвой. Оказывается, председателя КНР и президента России "объединяет мнение о США как о деспоте", оба лидера настроены "положить конец периоду глобального доминирования США".Российский президент Владимир Путин сегодня заявил, что спецоперация на Украине развивается успешно, все поставленные задачи безусловно будут решены. С другой стороны, войска стран Запада на Украине неизбежно окажутся в ловушке собственной пропаганды и афганско-иракского "боевого опыта", где противник был технологически слабее.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Горячий российский "привет" американским наемникам >>>

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украина, нато