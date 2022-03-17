https://uz.sputniknews.ru/20220317/uzbekistan-prismatrivaetsya-k-iranskim-uglevodorodam-23404598.html

Узбекистан присматривается к иранским углеводородам

Узбекистан присматривается к иранским углеводородам

АО "Узбекнефтегаз" рассматривает возможность закупки в Иране нефтегазового сырья, а также совместной реализации проектов по ее переработке.

2022-03-17T21:03+0500

2022-03-17T21:03+0500

2022-03-17T21:03+0500

экономика

узбекнефтегаз

узбекистан

иран

сырье

переработка

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Делегация АО "Узбекнефтегаз" провела в Иране переговоры с руководством Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) и руководством Национальной нефтехимической компании (NPC).Как сообщается на сайте узбекской компании, во время встречи узбекской стороне были представлены возможности локализации инвестиционных проектов. В свою очередь NPC предложило для совместной реализации с узбекскими компаниями семь проектов в нефтегазохимической сфере по производству метанола, аммиака, пропилена и полипропилена по иранским "ноу-хау" и лицензиям.Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год. Одним из основных партнеров компании является Россия. В декабре "Узбекнефтегаз" представил крупные проекты в Москве — по расширению Бухарского нефтеперерабатывающего завода и Шуртанского газохимического комплекса.Делегация Узбекистана во главе с председателем правления "Узбекнефтегаза" в октябре также приняла участие в Петербургском международном газовом форуме.Узбекская сторона обсудила новые проекты и горизонты сотрудничества с производителями оборудования и техники для газовой промышленности — "Газпромом", Объединенной металлургической компанией, Трубной металлургической компанией и Объединенной двигателестроительной корпорацией в том числе.

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узбекнефтегаз, узбекистан, иран, сырье, переработка