https://uz.sputniknews.ru/20220317/uzbekistan-prismatrivaetsya-k-iranskim-uglevodorodam-23404598.html
Узбекистан присматривается к иранским углеводородам
Узбекистан присматривается к иранским углеводородам
АО "Узбекнефтегаз" рассматривает возможность закупки в Иране нефтегазового сырья, а также совместной реализации проектов по ее переработке.
2022-03-17T21:03+0500
2022-03-17T21:03+0500
2022-03-17T21:03+0500
экономика
узбекнефтегаз
узбекистан
иран
сырье
переработка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974365_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_54aee74497acafd7a856b0d2dad4255c.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Делегация АО "Узбекнефтегаз" провела в Иране переговоры с руководством Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) и руководством Национальной нефтехимической компании (NPC).Как сообщается на сайте узбекской компании, во время встречи узбекской стороне были представлены возможности локализации инвестиционных проектов. В свою очередь NPC предложило для совместной реализации с узбекскими компаниями семь проектов в нефтегазохимической сфере по производству метанола, аммиака, пропилена и полипропилена по иранским "ноу-хау" и лицензиям.Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год. Одним из основных партнеров компании является Россия. В декабре "Узбекнефтегаз" представил крупные проекты в Москве — по расширению Бухарского нефтеперерабатывающего завода и Шуртанского газохимического комплекса.Делегация Узбекистана во главе с председателем правления "Узбекнефтегаза" в октябре также приняла участие в Петербургском международном газовом форуме.Узбекская сторона обсудила новые проекты и горизонты сотрудничества с производителями оборудования и техники для газовой промышленности — "Газпромом", Объединенной металлургической компанией, Трубной металлургической компанией и Объединенной двигателестроительной корпорацией в том числе.
узбекистан
иран
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974365_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_2b74e2d7c0a0a08ffaf61f72e4ea723d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекнефтегаз, узбекистан, иран, сырье, переработка
Узбекистан присматривается к иранским углеводородам
Подписаться на
АО "Узбекнефтегаз" рассматривает возможность закупки в Иране нефтегазового сырья, а также совместной реализации проектов по ее переработке.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Делегация АО "Узбекнефтегаз" провела в Иране переговоры с руководством Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) и руководством Национальной нефтехимической компании (NPC).
Как сообщается на сайте узбекской компании, во время встречи узбекской стороне были представлены возможности локализации инвестиционных проектов.
"В ходе переговоров с NIOC были рассмотрены возможности локализации и реализации инвестиционных проектов, направленных на поставку в Узбекистан нефтегазового сырья, совместную переработку нефтегазового сырья", - говорится в сообщении на сайте "Узбекнефтегаза".
В свою очередь NPC предложило для совместной реализации с узбекскими компаниями семь проектов в нефтегазохимической сфере по производству метанола, аммиака, пропилена и полипропилена по иранским "ноу-хау" и лицензиям.
Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год.
Одним из основных партнеров компании является Россия. В декабре "Узбекнефтегаз" представил
крупные проекты в Москве — по расширению Бухарского нефтеперерабатывающего завода и Шуртанского газохимического комплекса.
Делегация Узбекистана во главе с председателем правления "Узбекнефтегаза" в октябре также приняла участие в Петербургском международном газовом форуме.
Узбекская сторона обсудила новые проекты и горизонты сотрудничества с производителями оборудования и техники для газовой промышленности — "Газпромом", Объединенной металлургической компанией, Трубной металлургической компанией и Объединенной двигателестроительной корпорацией в том числе.