https://uz.sputniknews.ru/20211215/uzbekneftegaz-prezentoval-krupnye-proekty-v-moskve-21809047.html

"Узбекнефтегаз" презентовал крупные проекты в Москве

"Узбекнефтегаз" презентовал крупные проекты в Москве

Специалисты компании презентовали проекты по расширению Бухарского нефтеперерабатывающего завода и Шуртанского газохимического комплекса.

2021-12-15T21:25+0500

2021-12-15T21:25+0500

2021-12-15T21:25+0500

экономика

шуртанский гхк

узбекнефтегаз

москва

бухарский нефтеперерабатывающий завод

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Специалисты АО "Узбекнефтегаз" по приглашению аналитического центра при правительстве Российской Федерации приняли участие в работе XIII Международного энергетического форума "Инновации. Инфраструктура. Безопасность". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на компанию.Форум проводится с 2009 года в формате ежегодных встреч российских предпринимателей энергетической отрасли с их зарубежными коллегами, с участием руководства федеральных органов исполнительной власти.Целью мероприятия является организация открытого диалога между бизнесом и правительством, а также определение планов по развитию топливно-энергетической отрасли, налаживание долгосрочного сотрудничества.В центре внимания участников форума было устойчивое развитие глобального энергообмена, обеспечение экономики и населения доступными энергоресурсами, укрепление мировой энергетической безопасности и решение глобальных задач, стоящих перед мировым сообществом по снижению антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.Зачем Россия выделила "Узбекнефтегазу" кредит на $257,3 млн>>Специалисты АО "Узбекнефтегаз" выступили с презентациями о перспективах развития проектов расширения Бухарского нефтеперерабатывающего завода и Шуртанского газохимического комплекса.В рамках форума также проведены переговоры с Сергеем Безделовым, директором Центра Компетенций Цифровой Экономики при Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова, генеральным директором ООО "ИНТЕР ПАО СЕРВИС".На встрече обсуждались вопросы организации и развитию деятельности Центра компетенций АО "Узбекнефтегаз" на основе опыта российских предприятий.Кроме того, состоялись переговоры с Геннадием Шмалем, президентом Ассоциации производителей нефти и газа России, на которых рассмотрены вопросы налаживания сотрудничества между Узбекским научно-инженерным обществом нефтегазовой промышленности и Союзом производителей нефти и газа России.Также достигнута договоренность со специалистами Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Российской Федерации по налаживанию обмена аналитической информацией в топливно-энергетическом комплексе Узбекистана и России.“Узбекнефтегаз” расширяет контакты на Петербургском международном газовом форуме>>По данным Торгпредства, по итогам 2020 года торговый оборот нефтью, нефтепродуктами и природным газом между Россией и Узбекистаном был представлен на 100% российским экспортом. При этом, его объем вырос по отношению к 2019 году более чем на 63%, составив чуть более 380 млн долларов США.По итогам января-июня 2021 года поставки газа составили более 84 тыс долларов, что почти на 16% выше аналогичного периода 2020 года.В январе-июне 2021 года Россия закупила нефть и нефтепродукты из Узбекистана на общую сумму порядка 244 тыс долларов, при этом импортные поставки в соответствующем периоде 2020 года не осуществлялись.

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шуртанский гхк, узбекнефтегаз, москва, бухарский нефтеперерабатывающий завод