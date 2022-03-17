https://uz.sputniknews.ru/20220317/uzbekistan-zaklyuchil-912-torgovyx-soglasheniy-na-obschuyu-summu-6863-mln-23392669.html

Узбекистан заключил 912 торговых соглашений на общую сумму $686,3 млн

Узбекистан заключил 912 торговых соглашений на общую сумму $686,3 млн

Министерство иностранных дел отчиталось перед сенаторами по работе за прошедший год.

2022-03-17T13:56+0500

2022-03-17T13:56+0500

2022-03-17T13:56+0500

общество

олий мажлис

мид узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. Депутаты Сената Олий Мажлиса на 24-м пленарном заседании заслушали отчет Министерства иностранных дел Узбекистана о деятельности в 2021 году, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.При содействии министерства и дипломатических представительств, за минувший год республика заключила 912 торговых соглашений на общую сумму $686,3 млн.Между тем, одним из ведущих инвестиционных партнеров Узбекистана остается Россия. С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были г. Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан, сообщает Торговое представительство России в Узбекистане.С узбекскими партнерами активно сотрудничали крупные российские компании, в частности, АО "Зарубежнефть", ПАО "Татнефть", ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" и Gazprom International.Особый интерес российские предприятия проявили к расширению своей деятельности на рынке Узбекистана и к локализации своей продукции в республике. В минувшем году переговоры о выпуске своей продукции в Узбекистане вели российские компании-производители станкоинструментальной продукции, спецтехники, легковых автомобилей, производители нефтегазового и энергетического оборудования из разных регионов России.В целом инвестиционное сотрудничество велось на основе Перечня перспективных совместных проектов экономических операторов России и Узбекистана на 2019-2024 годы. В него в общей сложности входит 109 совместных проектов.Перечень является частью Программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2019-2024 годы, подписанной в октябре 2018-го в рамках государственного визита российского президента Владимира Путина в Узбекистан.Читайте также: Какие стартапы связывают Узбекистан и Россию

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