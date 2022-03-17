https://uz.sputniknews.ru/20220317/v-surxandare-nashli-drevniy-artefakt-23401876.html

В Сурхандарье нашли древний артефакт

В Сурхандарье нашли древний артефакт

Ученые еще не смогли определить возраст находки, которая может оказаться важной для изучения истории региона.

2022-03-17T19:15+0500

2022-03-17T19:15+0500

2022-03-17T19:15+0500

это интересно

сурхандарьинская область

ученые

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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. На берегу реки Топаланг в Сариасийском районе Сурхандарьинской области найден древний артефакт – бронзовая статуэтка коня, сообщает агентство УзА.Ранее на этом же участке в махалле Алишера Навои были найдены монеты, отчеканенные в XVвеке во времена Мирзо Улугбека.Статуэтку передали в Термезский археологический музей, где ученые тщательно осмотрели экспонат. Пока ученые не могут назвать точный возраст находки, но надеются, что дальнейшие исследования позволят датировать артефакт.Читайте также: Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта

сурхандарьинская область

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сурхандарьинская область, ученые