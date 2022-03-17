https://uz.sputniknews.ru/20220317/v-surxandare-nashli-drevniy-artefakt-23401876.html
В Сурхандарье нашли древний артефакт
В Сурхандарье нашли древний артефакт
Ученые еще не смогли определить возраст находки, которая может оказаться важной для изучения истории региона.
2022-03-17T19:15+0500
2022-03-17T19:15+0500
2022-03-17T19:15+0500
это интересно
сурхандарьинская область
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/11/23401834_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b381916ffec750564d608b6900f97034.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. На берегу реки Топаланг в Сариасийском районе Сурхандарьинской области найден древний артефакт – бронзовая статуэтка коня, сообщает агентство УзА.Ранее на этом же участке в махалле Алишера Навои были найдены монеты, отчеканенные в XVвеке во времена Мирзо Улугбека.Статуэтку передали в Термезский археологический музей, где ученые тщательно осмотрели экспонат. Пока ученые не могут назвать точный возраст находки, но надеются, что дальнейшие исследования позволят датировать артефакт.Читайте также: Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/11/23401834_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b488f08b417c38feedaf7febcd19277f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сурхандарьинская область, ученые
В Сурхандарье нашли древний артефакт
Подписаться на
Ученые еще не смогли определить возраст находки, которая может оказаться важной для изучения истории региона.
ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik
. На берегу реки Топаланг в Сариасийском районе Сурхандарьинской области найден древний артефакт – бронзовая статуэтка коня, сообщает агентство УзА
.
Ранее на этом же участке в махалле Алишера Навои были найдены монеты, отчеканенные в XVвеке во времена Мирзо Улугбека.
"Здесь также была найдена конная статуя, которая может послужить важным источником для дальнейшего изучения истории региона", - подчеркнул сотрудник областного управления туризма и культурного наследия Бекзод Ураков.
Статуэтку передали в Термезский археологический музей, где ученые тщательно осмотрели экспонат. Пока ученые не могут назвать точный возраст находки, но надеются, что дальнейшие исследования позволят датировать артефакт.