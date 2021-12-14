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https://uz.sputniknews.ru/20211214/muzei-tsentralnoy-azii-mogut-stat-uchastnikami-virtualnogo-proekta-21788502.html
Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта
Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта
Виртуальный музей "Большой Алтай – прародина тюрков" постепенно расширяет свою коллекцию новыми 3D-экспонатами.
2021-12-14T17:03+0500
2021-12-14T17:03+0500
общество
центральная азия
музей
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В долгосрочной перспективе специалисты планируют сотрудничать с коллегами из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета.По словам экспертов, на территории Большого Алтая сконцентрированы сотни памятников тюркского времени. Начиная с XIX века ученые проводят археологические раскопки в государствах Центральной Азии, которые связаны многовековой историей и культурными корнями."Материалы этих раскопок сосредоточены во многих музеях мира. Это десятки крупных организаций, где есть уникальные коллекции, связанные с древностями тюркского мира. В связи с этим специалистам трудно ознакомиться с экспонатами и представить культуру тюрков в едином комплексе. Разрешить эту проблему и является задачей нашего проекта", – подчеркнул директор Музея археологии и этнографии Алтая, создатель виртуального музея "Большой Алтай – прародина тюрков" Ярослав Фролов.По мнению экспертов, виртуальные музеи могут стать прекрасным дополнением к школьным урокам истории, лекциям в вузах, а также будут интересны ученым и всем, кто любит историю Средней Азии.Сейчас в виртуальном музее выложены 60 моделей экспонатов. В долгосрочной перспективе, по словам Ярослава Фролова, планируется расширение географии проекта – сотрудничество со специалистами из других стран центральной Азии: из музеев Узбекистана и Киргизии."В таком виртуальном музее можно показать фигурки тюркских всадников, керамический материал VI-VII веков, монеты Чача, монеты из Согда и Тохаристана с парным изображением. Онлайн-посетителям будет интересно взглянуть на вид раскопок городищ тюркского времени: Канка, Пайкенд, Афрасиаб, Кафыркала. Кроме того, мы можем показать реконструкции вооружения тюркских воинов или головных уборов. Росписи Афрасиаба с изображением тюрок с длинными косами тоже могли бы прекрасно дополнить такой музей", – отметила Альфия Мусакаева.Виртуальный музей создан в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и образования России.Читайте также:Защищая снежных барсов: в Узбекистане появился новый музей — видео &gt;&gt;Российский музей подарил Узбекистану выставку &gt;&gt;
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центральная азия, музей

Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта

17:03 14.12.2021
© Музей АлтГУБляха-накладка на сумочку в виде крылатого льва (вторая половина IX - первая половина X века нашей эры)
Бляха-накладка на сумочку в виде крылатого льва (вторая половина IX - первая половина X века нашей эры) - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Музей АлтГУ
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Виртуальный музей "Большой Алтай – прародина тюрков" постепенно расширяет свою коллекцию новыми 3D-экспонатами. Для этого ученые провели цифровую обработку 70 артефактов в семи музеях.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В долгосрочной перспективе специалисты планируют сотрудничать с коллегами из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета.
© Музей АлтГУКувшин с ручкой из дерева (вторая половина IV - первая половина V века нашей эры)
Кувшин с ручкой из дерева (вторая половина IV - первая половина V века нашей эры) - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
Кувшин с ручкой из дерева (вторая половина IV - первая половина V века нашей эры)
© Музей АлтГУ
По словам экспертов, на территории Большого Алтая сконцентрированы сотни памятников тюркского времени. Начиная с XIX века ученые проводят археологические раскопки в государствах Центральной Азии, которые связаны многовековой историей и культурными корнями.
"Материалы этих раскопок сосредоточены во многих музеях мира. Это десятки крупных организаций, где есть уникальные коллекции, связанные с древностями тюркского мира. В связи с этим специалистам трудно ознакомиться с экспонатами и представить культуру тюрков в едином комплексе. Разрешить эту проблему и является задачей нашего проекта", – подчеркнул директор Музея археологии и этнографии Алтая, создатель виртуального музея "Большой Алтай – прародина тюрков" Ярослав Фролов.
© Музей АлтГУБляха-нашивка с антропоморфной личиной (вторая половина VIII - первая половина IX века нашей эры)
Бляха-нашивка с антропоморфной личиной (вторая половина VIII - первая половина IX века нашей эры) - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
Бляха-нашивка с антропоморфной личиной (вторая половина VIII - первая половина IX века нашей эры)
© Музей АлтГУ
По мнению экспертов, виртуальные музеи могут стать прекрасным дополнением к школьным урокам истории, лекциям в вузах, а также будут интересны ученым и всем, кто любит историю Средней Азии.
"Не все люди имеют возможность посетить крупнейшие музеи мира, поэтому идея создания виртуальных музеев сегодня наиболее актуальна. Проекты таких музеев определенной тематики: история Греко-Бактрии, Согда, Тюркского каганата или искусство или военное дело периода античности и раннего средневековья – будут востребованы", – отметила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, хранитель фонда Нумизматики Государственного Музея истории Узбекистана Академии Наук Альфия Мусакаева.
Сейчас в виртуальном музее выложены 60 моделей экспонатов.
В долгосрочной перспективе, по словам Ярослава Фролова, планируется расширение географии проекта – сотрудничество со специалистами из других стран центральной Азии: из музеев Узбекистана и Киргизии.
"В таком виртуальном музее можно показать фигурки тюркских всадников, керамический материал VI-VII веков, монеты Чача, монеты из Согда и Тохаристана с парным изображением. Онлайн-посетителям будет интересно взглянуть на вид раскопок городищ тюркского времени: Канка, Пайкенд, Афрасиаб, Кафыркала. Кроме того, мы можем показать реконструкции вооружения тюркских воинов или головных уборов. Росписи Афрасиаба с изображением тюрок с длинными косами тоже могли бы прекрасно дополнить такой музей", – отметила Альфия Мусакаева.
© Музей АлтГУПодвеска в виде антропоморфных личин (вторая половина IX - первая половина X века нашей эры)
Подвеска в виде антропоморфных личин (вторая половина IX - первая половина X века нашей эры) - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
Подвеска в виде антропоморфных личин (вторая половина IX - первая половина X века нашей эры)
© Музей АлтГУ
Виртуальный музей создан в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и образования России.
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