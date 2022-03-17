https://uz.sputniknews.ru/20220317/v-tashkentskom-metro-s-potolka-kapaet-voda-23398184.html

В Ташкентском метро с потолка капает вода

В Ташкентском метро с потолка капает вода

Устранить протечки на нескольких станциях пока невозможно, заявляет администрация столичной "подземки".

2022-03-17T17:00+0500

2022-03-17T17:00+0500

2022-03-17T17:00+0500

общество

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. Пресс-служба Ташкентского метрополитена прокомментировала ситуацию с текущими потолками в столичном метро.Накануне в социальных сетях разошлось видео текущей по перекрытиям и капающей с потолка воды. По данным пресс-службы столичного метро, причиной этому стали проливные дожди, которые идут в Узбекистане уже несколько дней.Ответственные работники метрополитена и представители профильных организаций уже провели исследования, заверяют в пресс-службе."Ремонтные работы в подземных и надземных частях невозможны из-за продолжающихся дождей и сырости. Эти ремонтные работы могут начаться, как только дни станут теплыми", - говорится в сообщении.По данным Госкомстата за минувший год Ташкентский метрополитен перевез около 102 млн человек. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.Читайте также: В Ташкентском метрополитене уволили двух сотрудников: в чем причина

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ташкентский метрополитен