https://uz.sputniknews.ru/20220317/v-tashkentskom-metro-s-potolka-kapaet-voda-23398184.html
В Ташкентском метро с потолка капает вода
В Ташкентском метро с потолка капает вода
Устранить протечки на нескольких станциях пока невозможно, заявляет администрация столичной "подземки".
2022-03-17T17:00+0500
2022-03-17T17:00+0500
2022-03-17T17:00+0500
общество
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. Пресс-служба Ташкентского метрополитена прокомментировала ситуацию с текущими потолками в столичном метро.Накануне в социальных сетях разошлось видео текущей по перекрытиям и капающей с потолка воды. По данным пресс-службы столичного метро, причиной этому стали проливные дожди, которые идут в Узбекистане уже несколько дней.Ответственные работники метрополитена и представители профильных организаций уже провели исследования, заверяют в пресс-службе."Ремонтные работы в подземных и надземных частях невозможны из-за продолжающихся дождей и сырости. Эти ремонтные работы могут начаться, как только дни станут теплыми", - говорится в сообщении.По данным Госкомстата за минувший год Ташкентский метрополитен перевез около 102 млн человек. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.Читайте также: В Ташкентском метрополитене уволили двух сотрудников: в чем причина
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ташкентский метрополитен
В Ташкентском метро с потолка капает вода
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Устранить протечки на нескольких станциях пока невозможно, заявляет администрация столичной "подземки".
ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik
. Пресс-служба Ташкентского метрополитена прокомментировала
ситуацию с текущими потолками в столичном метро.
Накануне в социальных сетях разошлось видео текущей по перекрытиям и капающей с потолка воды. По данным пресс-службы столичного метро, причиной этому стали проливные дожди, которые идут в Узбекистане уже несколько дней.
Ответственные работники метрополитена и представители профильных организаций уже провели исследования, заверяют в пресс-службе.
"Ремонтные работы в подземных и надземных частях невозможны из-за продолжающихся дождей и сырости. Эти ремонтные работы могут начаться, как только дни станут теплыми", - говорится в сообщении.
По данным Госкомстата за минувший год Ташкентский метрополитен перевез около 102 млн человек. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.