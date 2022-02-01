https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-tashkentskom-metropolitene-uvolili-dvux-sotrudnikov-v-chem-prichina-22478477.html
В Ташкентском метрополитене уволили двух сотрудников: в чем причина
В Ташкентском метрополитене уволили двух сотрудников: в чем причина
Инцидент произошел 30 января на станции "Сергели 1" во время ночного дежурства.
2022-02-01T11:05+0500
2022-02-01T11:05+0500
2022-02-01T11:08+0500
общество
увольнение
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Ташкентском метрополитене уволили двух сотрудников — они пришли на работу в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба организации. Инцидент произошел 30 января в ночное время. Дежурный по станции "Сергели 1" и уборщица пришли на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения. Позже стало известно, что они вместе со старшим оператором перед началом работы отправились в кафе. Там они отпраздновали день рождения, употребив спиртные напитки.В Минздраве объяснили, почему уволены 40% сотрудников министерства >>Впоследствии дежурный по станции и уборщица были уволены за грубые нарушения трудовой дисциплины.Старший оператор станции получила выговор за то, что она не сообщила руководству о возникшей ситуации. В компании отметили, что алкогольное опьянение сотрудников могло поставить под угрозу безопасность движения в метро и привести к трагедии.
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увольнение, ташкентский метрополитен
В Ташкентском метрополитене уволили двух сотрудников: в чем причина
11:05 01.02.2022 (обновлено: 11:08 01.02.2022)
Инцидент произошел 30 января на станции "Сергели 1" во время ночного дежурства.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik.
В Ташкентском метрополитене уволили двух сотрудников — они пришли на работу в нетрезвом виде, сообщает
пресс-служба организации.
Инцидент произошел 30 января в ночное время. Дежурный по станции "Сергели 1" и уборщица пришли на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения.
Позже стало известно, что они вместе со старшим оператором перед началом работы отправились в кафе. Там они отпраздновали день рождения, употребив спиртные напитки.
Впоследствии дежурный по станции и уборщица были уволены за грубые нарушения трудовой дисциплины.
Старший оператор станции получила выговор за то, что она не сообщила руководству о возникшей ситуации. В компании отметили, что алкогольное опьянение сотрудников могло поставить под угрозу безопасность движения в метро и привести к трагедии.