https://uz.sputniknews.ru/20220317/zavod-gigant-jdet-uzbekistanskix-studentov-23403547.html
Завод-гигант ждет узбекистанских студентов
Завод-гигант ждет узбекистанских студентов
Завод Uzbekistan GTL отбирает студентов, которые после выпуска смогли бы работать на самом большом предприятии страны.
2022-03-17T20:03+0500
2022-03-17T20:03+0500
2022-03-17T20:03+0500
экономика
uzbekistan gtl
завод
студенты
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Завод Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области заключил соглашение с тремя вузами об организации учебно-практических занятий, сообщает телеканал “Узбекистон 24”.Их смогут пройти студенты профильных факультетов Ташкентского технического университета, Ташкентского химико-технологического института и Каршинского инженерно-экономического института.Как отмечается, ранее прошел конкурсный отбор для прохождения преддипломной практики на этом заводе. В нем участвовало 800 студентов из восьми нефтегазовых вузов Узбекистана. Отобрано 102 кандидата. 40 из них — из Каршинского инженерно-экономического института. Лучшие из них смогут здесь трудоустроиться.Торжественное открытие завода Uzbekistan GTL состоялось 25 декабря прошлого года. В церемонии открытия участвовал лично президент республики Шавкат Мирзиёев.На заводе-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. Предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год.Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд. Помимо этого, здесь будут выпускать 307 тыс. тонн авиакеросина, 724 тыс. тонн дизельного топлива, 437 тыс. тонн нафты и 53 тыс. тонн сжиженного газа.Также, завод будет ежегодно производить 380 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.
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MIA „Rosiya Segodnya“
uzbekistan gtl, завод, студенты
Завод-гигант ждет узбекистанских студентов
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Завод Uzbekistan GTL отбирает студентов, которые после выпуска смогли бы работать на самом большом предприятии страны.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Завод Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области заключил соглашение с тремя вузами об организации учебно-практических занятий, сообщает телеканал “Узбекистон 24”.
Их смогут пройти студенты профильных факультетов Ташкентского технического университета, Ташкентского химико-технологического института и Каршинского инженерно-экономического института.
Как отмечается, ранее прошел конкурсный отбор для прохождения преддипломной практики на этом заводе. В нем участвовало 800 студентов из восьми нефтегазовых вузов Узбекистана. Отобрано 102 кандидата. 40 из них — из Каршинского инженерно-экономического института. Лучшие из них смогут здесь трудоустроиться.
Торжественное открытие завода Uzbekistan GTL состоялось 25 декабря прошлого года. В церемонии открытия участвовал лично президент республики Шавкат Мирзиёев.
На заводе-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. Предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год.
Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд. Помимо этого, здесь будут выпускать 307 тыс. тонн авиакеросина, 724 тыс. тонн дизельного топлива, 437 тыс. тонн нафты и 53 тыс. тонн сжиженного газа.
Также, завод будет ежегодно производить 380 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена.
В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.